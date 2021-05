El PDeCAT insisteix en el desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà

El passat mes d'octubre, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, anunciava que el desdoblament de l'N-II entre Orriols i la Jonquera -una obra pendent des de fa a anys- quedava «congelat» perquè l'alliberament de l'A-7 a partir del proper 1 de setembre faria que l'autopista absorbís bona part del trànsit. Però després que aquesta setmana s'hagi anunciat que el Govern té previst cobrar per l'ús de les vies d'alta capacitat, el PDeCAT ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de desdoblar el tram nord de l'N-II a Girona.

És per això que el diputat gironí del PDeCAT, Sergi Miquel, ha formulat una pregunta per escrit tot preguntant a l'executiu estatal quan té previst reactivar el projecte.

«Xoc frontal» d'arguments

Per a Miquel, «l'anunci del pagament per l'ús de les vies d'alta capacitat implica una contradicció clara amb l'argument que ha utilitzat l'executiu espanyol per aturar el desdoblament de l'N-II». En opinió del diputat, el canvi d'escenari plantejat aquesta setmana, amb pagaments previstos per a les vies d'alta capacitat a partir de 2024, «xoca frontalment amb l'argumentació anterior del ministeri».

És per això Miquel ha presentat aquesta mateixa setmana una pregunta per escrit demanant a l'executiu espanyol que expliqui quines previsions hi haurà pel desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà una vegada es posin en funcionament les autovies de pagament.