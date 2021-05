El PSC exigeix explicacions al Govern sobre la desescalada després de l'estat d'alarma

La portaveu del grup parlamentari del PSC, Alícia Romero, va demanar ahir des de Girona que el Govern català doni explicacions al Parlament sobre el pla de desescalada a partir del 9 de maig, ja que a hores d'ara encara no ho ha fet. Romero, acompanyada de la diputada gironina Sílvia Paneque, va ser ahir a Girona per reunir-se amb membres de Cambra de Comerç, que li van exposar quins són els seus projectes per als fons europeus Next Generation, i amb altres representants del món de l'hostaleria i la restauració, molt afectats per la pandèmia.

Tenint en compte que l'estat d'alarma decuarà a partir de demà, 9 de maig, Romero va considerar que la Generalitat hauria de donar explicacions al Parlament sobre quins passos se seguiran a partir de dilluns en la desescalada de la pandèmia. «No sabem exactament què volen fer», va lamentar Romero, tot recordant que la consellera de Salut, Alba Vergés, ha donat explicacions entrevistes a mitjans, però que no ho ha fet al Parlament, que és on considera que hauria de comparèixer. «Des del PSC sempre els hi hem mostrat suport en tots els temes relacionats amb la pandèmia, però si volen el nostre suport a partir d'ara, ens haurien d'explicar què volen fer», va assenyalar Romero.

De la mateixa manera, la portaveu socialista va explicar que des del PSC volen fer costat al sector de l'hostaleria i la restauració, que ha estat un dels grans damnificats per la pandèmia a Catalunya a causa de les fortes restriccions. En aquest sentit, va recordar que el govern espanyol ha acordat destinar mil milions d'euros a ajudes per a empreses catalanes, i va confiar que aquestes es facin arribar aviat als seus desti

nataris.

Pel que fa a la formació del govern català, Romero va insistir en la possibilitat de fer un govern d'esquerres amb els comuns i va demanar a Esquerra que els doni suport des de fora. La portaveu socialista va descartar donar suport a un executiu en solitari dels republicans i va demanar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que convoqui una nova ronda de consultes després de la junta de portaveus de dilluns que ve. Romero creu que ERC «no se'n surt» de les negociacions amb Junts, ja que després de vuitanta dies no s'ha produït encara un acord, i per això va demanar als republicans que «facilitin» una investidura de Salvador Illa.