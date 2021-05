Salut admet un estancament de dades que «encara són massa altes» a Girona

Aquesta mitjanit finalitza l'estat d'alarma i a Catalunya desapareixen algunes de les restriccions més severes, com són el toc de queda i el confinament perimetral del territori. A diferència d'altres autonomies, el Govern català no s'ha plantejat cap mesura «extra» pel que fa al confinament nocturn, però sí que limita les trobades socials i de culte. Segons el Govern, l'estabilització de les dades epidemiològiques permet l'alliberament de certes restriccions i trobar l'equilibri social i econòmic.

A Girona, la situació de la pandèmia no és tan bona com a la resta de Catalunya. Ahir, el gerent de CatSalut a la regió sanitària, Miquel Carreras, va admetre a aquest diari que les dades estan estancades des de fa setmanes. «Preocupa el fet que estan per sobre del que voldríem però encara ens preocuparia més si pugessin. Estem en una dinàmica d'alts i baixos i és per això que prenem mesures com ara els cribratges d'automostra per frenar el contagi a aquells municipis on detectem un repunt», va remarcar. Aquesta setmana s'han fet proves a Tossa, Roses i Lloret i segons va avançar ahir Carreras a finals de la setmana que ve se'n faran a Sant Hilari Sacalm, on la incidència de positius és molt elevada. A més, la setmana que ve el cribratge es reprendrà a Girona, tal com estava establert, tenint en compte que es tracta d'una iniciativa «seriada» per tal de tenir un control més exhaustiu del contagi.

Origen dels casos

L'origen de la majoria de casos és «familiar, escolar o en empreses» i els símptomes solen ser lleus. «Sí que hi ha hagut algun brot a geriàtrics i això preocupa més però hi estem treballant i està comprovat que la vacunació ha reduït molt la mortalitat». Respecte a la situació d'Olot, on estan tornant a pujar els casos, Carreras va dir que estan estudiant els motius pels quals hi ha més afectació a la Garrotxa. També va descartar que la variant britànica sigui la causa del creixement de positius perquè ja està estesa a tot Catalunya des de fa temps.

Miquel Carreras també va remarcar que «almenys la detecció de casos no es tradueix en un augment destacat d'hospitalitzats, tal com passava fa mesos». Respecte a això, també fa setmanes que les dades estan estancades tot i que el percentatge d'hospitalitzats per coronavirus és molt inferior a mesos anteriors. Concretament, un 14% dels hospitalitzats són per coronavirus i s'havia arribat a fregar el 30%. «Si ens mantenim així, serà perquè realment hi està havent un canvi», va afirmar.

«Estem més preparats»

Per tot això, Miquel Carreras va afirmar que «estem més preparats que abans per finalitzar l'estat d'alarma; el percentatge de vacunació és elevat i ens dona certa tranquil·litat». Malgrat tot, va recordar que la pandèmia «no ha acabat» i per tal d'evitar un empitjorament de les dades va demanar «responsabilitat ciutadana» i tenir sempre presents les mesures universals de «mascareta, distància i higiene de mans».

Finalment, va destacar que la campanya de vacunació actualment està assolint un «molt bon ritme». «Si seguim així, a mitjans d'agost haurem assolit l'objectiu de vacunació completa». També va assegurar que «és molt difícil» arribar al 100% d'immunitzats en tots els col·lectius perquè hi ha persones que encara no es volen vacunar, malgrat les recomanacions de Salut, i d'altres que ja han passat la covid-19.