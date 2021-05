40 porcs moren a l'accident del camió que els transportava

Uns 40 porcs han mort aquest matí, poc després de les set del matí, després que el camió que els transportava sortís de la via per on circulava, la C-63 a l'altura de la Vall d'en Bas.



Els Bombers han excarcerat els animals que havien quedat atrapats al vehicle sinistrat, uns 160, dels quals han mort 40. La via, segons informen Mossos, ha estat tallada fins que els garrins han estat traspassats a un altre camió.



? Tallada la C-63 a la Vall d'en Bas per retirar el camió accidentat



?? Imatges prèvies al tall#SCT #accident pic.twitter.com/1Lf7c91R7g — Trànsit (@transit) May 9, 2021