El curs començarà amb mascaretes i grups bombolla, segons Bargalló

El curs vinent començarà amb grups bombolla i mascareta. El conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló, va explicar en una entrevista a ACN que al setembre hi haurà mesures «similars» a les actuals, ja que no existeix la vacuna pediàtrica contra la covid-19. Tot i aquest inici, preveu poder anar traient mesures de manera progressiva a mesura que avanci la vacunació, millori la situació epidemiològica i indiquin les autoritats sanitàries. Creu, però, que ja al setembre es podria aplicar la mesura de retirar la mascareta a primària si la situació d'alguns territoris ho permet, com es preveia aquest curs i no s'ha fet finalment. D'altra banda, es mantindran les aproximadament 8.000 contractacions fetes enguany i se'n faran 500 de noves.«Difícilment tindrem l'alumnat vacunat al setembre i inicialment tindrem les mesures sanitàries actuals. Anirem traient-les conforme les autoritats sanitàries ens vagin dient que s'han fet passes», va declarar el conseller. Bargalló va apuntar que els infants també transmeten la malaltia, tot i la menor afectació, i per això no es poden arriscar que l'escola generi cadenes de transmissió amb una població adulta que tampoc estarà immunitzada.

Sis centres tancats

Finalment, segons les darreres dades dels centres educatius actualitzades, els grups escolars confinats per covid-19 són 1.068, 61 menys. Representen l'1,48% dels aproximadament 72.000 totals. Els sis centres tancats completament són l'escola Miret i Sans-ZER Narieda d'Organyà; la llar d'infants Els Tabolets d'Aitona, l'escola Santa Bàrbara – ZER Els Castells de Vidrà; la llar privada Disney a Cerdanyola del Vallès; la llar d'infants privada ?Patufet de Molins de Rei, i l'escola Sant Llorenç – ZER Montsià a la Galera.