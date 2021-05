L'OMS insta els governs a seguir els passos de Joe Biden amb les patents

L'Organització Mundial de la Salut ha instat els governs a seguir els passos del president dels Estats Units, Joe Biden, amb les patents. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha assegurat que l'anunci dels Estats Units constitueix una «declaració transcendental» per aconseguir l'equitat de vacunes i ha dit que espera que altres països «facin el mateix». Adhanom ha afirmat que davant aquesta crisi sanitària «sense precedents» es necessita una actuació «sense precedents», tot recordant que hi ha disposicions d'exempcions a la propietat intel·lectual per a aquest tipus de situacions: «Si no es fan servir ara, per quan seran?».

L'OMS ha recordat que més de mil milions de dosis han estat distribuïdes, però que «només» el 0,3% han arribat als països pobres. Adhanom ha titllat aquest fet «d'inacceptable des del punt de vista moral» i que no es podrà vèncer el virus «en un món dividit». També s'ha referit al sector privat i ha dit que l'OMS «valora molt» la seva contribució en la lluita contra la pandèmia.

Adhanom s'ha dirigit al G7 i ha dit que cal augmentar la capacitat de producció i la cobertura de vacunes a tots els països: «Necessitem tenir el suport immediat per aconseguir l'equitat de les vacunes».

Petició del papa

D'altra banda, el papa Francesc va instar a una suspensió temporal dels drets de propietat intel·lectual de les vacunes per al coronavirus, en un videomissatge que s'emetrà avui durant el concert a Los Angeles (EUA) de la campanya «Vax Live» per recaptar fons per a la distribució de vacunes a tot el món.

En el seu missatge, el Papa va recolzar la recent posició del president dels Estats Units, Joe Biden, en demanar «un esperit de justícia que ens mobilitzi per assegurar l'accés universal a la vacuna i a la suspensió temporal de drets de propietat intel·lectual» i « un esperit de comunió que ens permeti generar un model econòmic diferent, més inclusiu, just i sostenible».

Adhanoms també defensa que el sector privat rebi beneficis per les inversions fetes en recerca.