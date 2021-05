L'Erasmus virtual no està aconseguint reviure el programa estrella de la Unió Europea, que continua en dificultats per la pandèmia. Mentre el 2019 més de 900.000 persones van marxar a un altre país de la UE gràcies a l'Erasmus+, només 18.000 han optat aquest curs per l'alternativa online que dona la Comissió Europea.