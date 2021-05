Restablert el servei ferroviari de la R3 entre Puigcerdà i Ribes de Freser un cop reobert el túnel de Toses

La part de la catenària de l'interior del túnel de Toses (Ripollès) per on hi circulen els trens de l'R3 en direcció a Puigcerdà

El servei ferroviari de la línia R3 de Rodalies entre Puigcerdà i Ribes de Freser ha quedat restablert aquest diumenge a la tarda després de deu mesos d'obres al túnel de Toses.

Adif va començar el 22 de juny de l'any passat les tasques per reforçar l'estructura del túnel per tal d'evitar despreniments i canviar la catenària per una de rígida. Les obres s'han centrat el 950 metres dels 4 quilòmetres que té el túnel i han costat 9,5 milions d'euros.

Durant aquests mesos, s'ha ofert un servei per carretera per suplir el tram de via afectat.