Restaurants i xefs afronten amb il·lusió el servei dels sopars

Esperança amb la desescalada. Catalunya recupera el servei de nits amb molta il·lusió; a Girona El Celler de Can Roca tornarà a servir sopars dimarts amb l'èxit habitual, reserves esgotades i satisfacció per comptar amb major disponibilitat

La gran majoria de cuiners i restaurants gastronòmics de Catalunya afronten amb il·lusió i esperança la nova desescalada davant la possibilitat de poder oferir sopars a partir d'avui diumenge, una vegada conclòs l'estat d'alarma.

Des de la mitjanit d'aquest diumenge 9 de maig entrarà en vigor un decret que contempla, entre altres aspectes, la reobertura dels interiors i les terrasses dels bars i restaurants fins a les onze de la nit. Els restaurants no han pogut obrir en horari de tarda-nit des de fa més de quatre mesos, concretament des del 20 de desembre passat, encara que aquesta mesura es va relaxar lleugerament en les últimes setmanes i van poder estar oberts fins a les cinc de la tarda, la qual cosa va facilitar el servei de dinars al migdia.

La tornada a la normalitat no serà total, ja que els restaurants i bars podran estar oberts des del dilluns fins a les onze de la nit i el servei es podrà dur a terme amb un aforament del 30% a l'interior de l'establiment, mentre que a les terrasses de l'exterior hauran de mantenir-se les actuals distàncies de seguretat entre comensals. Aquestes restriccions són possibles a causa que la Generalitat té competències per decretar horaris i pot limitar-los sense estar condicionats a un toc de queda o l'estat d'alarma.

Èxit de sopars a Can Roca

El Celler de Can Roca de Girona (Gironès), un dels triestrellats Michelin catalans, es retrobarà dimarts 11 de maig amb el torn dels sopars després de tant de temps sense oferir-lo i ho farà amb l'èxit habitual. Una portaveu del restaurant va confirmar que les reserves estan esgotades i va expressar la satisfacció per comptar amb major disponibilitat per atendre les peticions de taula que rep un local que ha estat reconegut en diverses ocasions com el millor del món. Els germans Roca van decidir tancar els diumenges, dilluns i dimarts al migdia, per la qual cosa la del dimarts serà la primera ocasió que tinguin de tornar a atendre els seus clients en l'horari dels sopars.

Paciència i treball dur

El cuiner Romain Fornell, que està al capdavant de restaurants com Caelis, Casa Tejada o La Plasshola, va revelar que en aquells establiments que estan dins d'un hotel «no canviarà gaire la fi de l'estat d'alarma, perquè ja s'oferien sopars als clients», i anuncia que la setmana vinent reobrirà La Gavina a s'Agaró (Baix Empordà) i el Tejada Mar (Barcelona), aquest últim després d'una reforma. Fornell es mostra esperançat sobre el futur perquè «el món és molt antic i per haver parat un any no vol dir que no es torni a la normalitat, només és necessària paciència, treballar fort, i animar els equips i els clients», conclou.