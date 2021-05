Sanitaris de la Garrotxa alerten que «la reobertura s'hauria d'haver fet més tard»

La situació epidemiològica a la Garrotxa segueix sense millorar. De fet, la tendència de casos segueix a l'alça així com els indicadors epidemiològics. Ahir el risc de rebrot es va mantenir per sobre dels 1.000 punts i segueix sent el més elevat de Catalunya. La incidència acumulada de casos és de 766,86 per cada 100.000 habitants i un 15% de les proves surten positives, quan el màxim recomanat per l'Organització Mundial de la Salut és del 5%.

Per tot això, experts sanitaris van explicar divendres a Ràdio Olot que la situació a la comarca no és bona. Concretament, segons el director mèdic de l'hospital d'Olot, Jaume Heredia, i el director de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a la Garrotxa, Josep Lluís Nicolau, l'obertura no arriba en un bon moment. Consideren que, tenint en compte les dades, hauria sigut preferible que la reobertura es fes més tard i van demanar «seny» a la població.

D'altra banda, descarten que aplicar mesures excepcionals a la comarca sigui la millora solució i tot i que «en algun moment s'havia plantejat, hem estat molt pitjor altres vegades».

Actualment, els contagis que s'estan donant a la Garrotxa són en àmbits, sobretot, familiars i laborals. No hi ha un gran brot, sinó que apareixen més positius entre contactes. Un fet que s'explica per la variant britànica que fa setmanes que és majoritària a la comarca. L'edat mitjana dels positius que s'han detectat els últims dies també ha baixat dràsticament i se situa als 36 anys. A l'hospital, actualment hi ha onze ingressats, tres dels quals a l'àrea de semicrítics, i als CAP han detectat passivitat entre positius que s'han de confinar.

Finalment, Nicolau va lamentar que encara es troben amb casos positius que no fan la quarantena correctament.