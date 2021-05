Les terrasses i els passejos de la Costa Brava s'omplen amb el bon temps

Les terrasses i passejos de la Costa Brava s'han omplert aquest cap de setmana aprofitant el bon temps i l'aixecament de l'estat d'alarma. Els restauradors treballen ara amb la mirada fixada als sopars que podran començar a servir a partir d'aquest diumenge al vespre. Hostaleria a banda, qui també està "molt satisfet" amb l'allargament de l'horari de bars i restaurants és el comerç del litoral gironí. A Platja d'Aro s'ha celebrat la 'Botiga al carrer' aquest diumenge, aprofitant que més enllà de les cinc de la tarda l'hostaleria pot seguir oberta. "Això beneficia a tothom, perquè abans, a les cinc veies que la gent marxava, malgrat que les botigues seguien obertes", assenyala el president dels comerciants de Platja d'Aro, Manel Canadell.

Satisfacció entre els comerciants i els hostalers de la Costa Brava després d'un "bon cap de setmana". Les bones temperatures han fet que molts visitants omplissin els carrers de localitats com Palamós, Cadaqués, Platja d'Aro o Blanes. Però el que més il·lusiona el món de l'hostaleria, i de retruc el del comerç, és poder servir de nou sopars a partir d'aquest diumenge. El sector recorda que, en la majoria de municipis, es tracta d'una oferta "global" i, per tant, el tancament de la restauració afecta directament la resta de serveis.

"El que ens hem trobat aquestes setmanes és que a partir de les cinc de la tarda la gent se n'anava cap a casa, perquè ni tan sols podien anar a prendre alguna cosa en un bar. Això, nosaltres ho hem notat molt", explica el president de l'Associació d'Empresaris de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró (ADEM), Manel Canadell.

En aquest sentit, des de l'ADEM també lamenten que l'oci nocturn es mantingui tancat a Platja d'Aro. "És un sector molt important i que, com els altres es complementa amb la resta", explica Canadell.

Tot i que el diumenge "no és el millor dia" per a la restauració de la Costa Brava, ja que molts visitants tornen a les seves localitats, el responsable de restauració de l'associació, Joan Díaz, reconeix que poder servir sopars suposa una "glopada d'aire". Díaz preveu que, a partir d'ara, treballaran "molt", perquè "hi ha moltes ganes de sortir".

Díaz recorda que han passat un hivern "molt complicat" i no contempla que es pugui tornar a un confinament, ja que seria "devastador" per una part del sector. Des de l'ADEM calculen que prop d'un 15% dels locals d'hostaleria que hi havia abans de la pandèmia han tancat i no tornaran a obrir.



"Molt bon estiu"

Des de l'ADEM confien en que el proper estiu serà "molt bo" en relació a l'afluència de visitants. De fet, Canadell i Díaz donen per fet que, si no hi ha noves restriccions, a partir de la setmana que ve "els carrers de Platja d'Aro estaran plens". De moment, aquest cap de setmana han celebrat una nova edició de 'La Botiga al Carrer' que ha "superat expectatives", especialment aquest dissabte on la quantitat de gent va ser "molt important".