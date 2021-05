ERC de St. Joan de les Abadesses vol limitar el pas de vehicles el cap de setmana

El grup municipal d'ERC a Sant Joan de les Abadesses proposa que es limiti l'accés del trànsit rodat al passeig Comte Guifré els dissabtes a la tarda i els diumenges per tal de «millorar l'economia del sector de la restauració i potenciar el turisme» en l'àmbit d'aquest passeig del municipi de la Garrotxa. Es tracta d'una de les propostes que el partit recupera del maig del 2020, quan van presentar-la com una de les mesures per a la recuperació del teixit social i econòmic local afectat per la primera onada crisi de la pandèmia de la Covid-19. Aquesta proposava peatonalitzar el passeig Comte Guifré i, inclús, altres carrers o places per poder ampliar l'horari de terrasses cada dia a partir de les vuit del vespre i durant tot el diumenge. Una mesura que en aquella ocasió l'equip de govern va desestimar.

Ara, i aprofitant que diumenge decau l'estat d'alarma -juntament amb la possibilitat que bars i restaurants pugin fer torns de sopar i es flexibilitzi el toc de queda-, els d'esquerra han decidit tornar a proposar aquesta mesura a l'equip de govern, demanant la pacificació del trànsit de vehicles a motor al passeig Comte Guifré durant els dissabtes a la tarda i els diumenges. Tanmateix, manifesten que es podria aplicar els dies lectius dels mesos d'estiu a partit de la vuit de la tarda, fent-ho compatible amb els horaris comercials i els aparcaments rotatius de la zona verda.

«Permetre que els vianants guanyin més espai afavoreix que les famílies passegin per al centre de la vila i, al mateix temps, permet als restauradors puguin guanyar més zona de terrasses per col·locar taules i cadires. És una mesura que contribueix a la recuperació econòmica, l'increment de l'ànim col·lectiu i, sobretot, permet utilitzar millor l'aire lliure com a mesura de prevenció de la covid-19. Alhora, en un estiu en el qual es preveu un augment del turisme interior, creiem que és una mesura important a tirar endavant», conclou Pérez.