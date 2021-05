El Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll ha reformulat la 54a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès d'aquest cap de setmana. Entre les activitats que presenten en destaquen una exposició retrospectiva i la gimcana del pagès. La sala Abat Senjust de Ripoll acollirà una mostra que recull les més de cinc dècades de vida de l'esdeveniment, únic al món, festa d'interès turístic nacional i que des del 1967 mostra de manera lúdica, però fidedigna, com era l'ofici dels pastors, els treballs que s'hi relacionaven així com la recreació d'unes noces camperoles tal com es feien al Ripollès entorn del segle XVIII. L'exhibició es podrà gaudir des del 15 de maig fins al 30 del mateix mes.

El mateix dissabte es celebrarà la gimcana del pagès, que consisteix en la recerca de quinze objectes relacionats amb la celebració de la Festa de Llana i el Casament a Pagès, els quals es troben en diferents aparadors comercials de Ripoll.