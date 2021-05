Home, que viu sol, de mitjana edat (entre 35 i 65 anys) i de nacionalitat espanyola. Aquest és el perfil més habitual dels sol·licitants d'habitatge de protecció oficial a les comarques gironines, segons el darrer Registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial a Catalunya, elaborat per la Generalitat amb data a 31 de desembre de 2020.

Segons aquest registre, l'any 2020 es va tancar amb 13.281 sol·licituds d'habitatges de protecció oficial a la província de Girona. D'aquests, la immensa majoria (un 94,4%, és a dir, 12.503) havien estat correctament inscrites, mentre que un 1,7% es trobaven en tràmit i un 2,1% s'havien denegat. A més, hi havia un 2,06% més de casos en què els demandants havien optat per no renovar la seva sol·licitud.

Però, quin és el perfil d'aquests sol·licitants? En primer lloc, hi ha més homes que dones, tot i que per poca diferència: un 55% de les sol·licituds procedeixen del gènere masculí, mentre que el 45% havien estat registrades per dones. A més, són majoritàriament de mitjana edat: un 69% dels sol·licitants tenia entre 35 i 65 anys, mentre que només un 19% eren joves per sota els 35. D'altra banda, un 11% superava els 65 anys d'edat.

Si s'observa la nacionalitat dels sol·licitants, la majoria (57%) es de nacionalitat espanyola, mentre que un 42% són immigrants procedents de països no comunitaris. En canvi, només un 1% són sol·licituds d'estrangers procedents de països comunitaris.

La majoria dels sol·licitants gironins (un 37%) viuen sols. En segon lloc hi ha un 23% que conviuen amb una altra persona, menre que en un 16% pertanyen a nuclis familiars de tres persones. També hi ha un 12% de sol·licituds procedents de famílies amb quatre membres, un 7% que en tenen cinc, un 3% on n'hi viuen sis i un 1% on hi ha fins a set membres. D'altra banda, també hi ha un 4% de sol·licituds que procedeixen de famílies monoparentals, mentre que un 5% vénen de famílies nombroses.

Lloguer amb opció a compra

Finalment, pel que fa al tipus de sol·licituds, la majoria de les presentades (un 94%) sol·licitaven l'opció de poder tenir un habitatge de lloguer amb opció a compra. En canvi, un 20% demanaven un pis de lloguer i un 11% volien optar només a un pis de propietat.

Al llarg de l'any 2020, la província de Girona va ser la tercera de Catalunya que va comptar amb un major nombre de sol·licituds; que, si no es resolen, s'acumulen d'any en any: de fet, l'any passat es van sumar «només» 1.199 noves peticions, però la xifra creix quan s'uneixen a totes les que ja s'acumulen d'anys anteriors. En aquest llistat s'inclouen totes les unitats de convivència que estan inscrites en tots els registres municipals de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Catalunya, amb independència de quin any es donessin d'alta, però que no s'hagin donat de baixa del registre. En nombre total de sol·licituds, en primer lloc es va situar, òbviament, Barcelona, amb 165.461, mentre que la segona posició va ser per Tarragona, amb 14.571. A continuació ja va haver-hi Girona, amb les ja mencionades 13.281, i finalment hi va haver Lleida, amb 10.995. En total, al conjunt de Catalunya es van registrar 204.308 sol·licituds d'habitatge de protecció oficial.

Salt i Olot, amb més peticions

Si es miren les dades per municipis, tal com va publicar Diari de Girona, la localitat gironina que va registrar més peticions d'accés a un habitatge protegit durant el 2020 va ser Salt, amb un total de 176 demandes. A continuació es va situar Olot, amb 157, i tot seguit, tot i que a poca distància, les dues ciutats més poblades de la província: Girona (149 peticions) i Figueres (145).