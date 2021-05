La llei més esperada pels notaris durant una dècada

Façana dels Jutjats de Girona, on hi ha el Registre Civil.

Façana dels Jutjats de Girona, on hi ha el Registre Civil. marc martí/arxiu

Més opcions per casar-se. La nova llei del Registre Civil es va dissenyar el 2011, però fins al maig d'enguany no s'ha implementat per manca de recursos. Els notaris l'esperaven amb delit, perquè els permet fer tots els tràmits necessaris per formalitzar un casament. Fins ara podien autoritzar-lo, però el pas previ que acredita que no és una unió de conveniència els era vetat. Tot plegat en un moment amb més divorcis que bodes.

Més d'una dècada més tard, i després d'esperar molt, els notaris finalment han pogut ampliar les seves competències: ja poden fer tots els tràmits dels casaments civils. La nova llei del Registre Civil dissenyada el 2011 promou una informatització i unificació total dels registres que fins ara no s'ha pogut implementar. De fet, un dels efectes més cridaners de la nova llei ha estat la desaparició física del Llibre de Família.

I els notaris també esperaven amb candeletes que s'implementés la nova llei, perquè guanyen una nova competència. Fins ara podien casar les parelles, ja que són una de les figures autoritzades per fer-ho (juntament amb jutges, alcaldes i regidors apoderats), però el pas previ que acredita que la parella es casa sense interessos ocults o simulacions els era vetat.

«Es tracta de demostrar que no hi ha cap impediment per celebrar el matrimoni, i que els cònjuges ho fan lliurement i sense cap mena de simulació o conveniència», explica el notari Pablo Vázquez. Un tràmit que és imprescindible per celebrar l'acte central, que en definitiva és la firma i autorització d'un expedient nou al Registre Civil.

Tota la tramitació matrimonial, doncs, es podrà fer en una notaria, fet que permetrà al ciutadà poder ampliar el seu ventall de possibilitats, més enllà de fer-ho als Jutjats del seu municipi o a l'Ajuntament.

I això no és tot.

«Això agilitarà molt el procés, i farà que casar-se pel notari sigui molt més àgil», explica el notari. «Abans era obligatori anar al jutjat per tramitar l'expedient matrimonial, i alguns triguen mesos i fins i tot anys a resoldre'ls», indica.

Per tant, més agilitat i possibilitat d'escollir: «pels ciutadans d'aquí serà un moment, en poc més d'una setmana ja estarà fet», assegura Vázquez. A més, aquesta via permet tenir assessorament sobre el règim matrimonial, una qüestió que segons el notari és «cabdal» però que un percentatge «enorme» de matrimonis no saben el que tenen. Això es fa constar a l'expedient matrimonial. A Catalunya, per defecte, impera la separació de béns.

D'altra banda, el notari assenyala que el fet d'ampliar les vies per obtenir l'expedient matrimonial permetrà descongestionar els jutjats, que «ja prou carregats que van».

Més divorcis que matrimonis

Vázquez explica que les últimes setmanes han estat «frenètiques» per tota la formació que ha implicat aquesta nova competència. Es tracta d'un nou pas després que el 2015 ja se'ls permetés autoritzar els casaments, divorcis i separacions de mutu acord i sense fills menors.

Des de llavors, a Catalunya els notaris han autoritzat més de 7.200 matrimonis i han firmat uns 6.700 divorcis i separacions, segons les dades del Col·legi Notarial de Catalunya.

L'any passat i per primer cop, els notaris van autoritzar més divorcis i separacions que matrimonis. A la província de Girona els notaris van autoritzar 37 casaments, mentre que en el cas de les separacions i divorcis va augmentar a 152. Segons la sèrie històrica, aquesta província ha tramitat pràcticament 700 separacions, més del quàdruple respecte dels matrimonis, que se situen en 153.