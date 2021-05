Macrodispositius per frenar la sinistralitat entre motoristes

L'accidentalitat de les motos preocupa molt als Mossos d'Esquadra de Trànsit. Els motoristes són un col·lectiu vulnerable i si pateixen un sinistre viari, sovint, acaben amb lesions greus o fins i tot amb la mort. A Girona, des de principis d'any, han perdut la vida dues persones d'aquest col·lectiu.

L'inspector i cap dels Mossos de Trànsit de Girona, Joan Costa, destaca que hi ha un col·lectiu que ha agafat «embranzinada, l'anomenat motard». És a dir, aquell conductor que agafa la moto no per anar a treballar, sinó per anar a fer ràcing, a fer revolts. Aquesta pràctica pot acabar alguna vegada amb accidents i, per això, els Mossos estan focalitzats en aquest col·lectiu i està previst que a partir d'ara es comencin a implantar macrocodispositius dels anomenats controls Premot, que consisteixen a vetllar per la seguretat dels motoristes i per això, a peu de carretera els agents vigilen els motoristes com a infractors, però també com a possibles víctimes de conductes de risc dels conductors de la resta de vehicles. Sovint en els Premot també hi participa un helicòpter i en un futur no llunyà, els drons, apunta l'inspector.

Des del Servei Català de Trànsit aquesta setmana s'ha engegat també la setena edició del programa Formació 3.0, una acció formativa que s'adreça als conductors de motocicletes que vulguin millorar la seva tècnica de conducció, augmentant alhora la seva seguretat. Té el suport i col·laboració dels Mossos d'Esquadra i es fa en vies freqüentades per motoristes durant el cap de setmana i registren un cert risc d'accidentalitat.