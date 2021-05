Els metges temen per les conseqüències de les festes

Un centenar de persones es van congregar la nit de dissabte, després de la mitjanit, a la plaça del Vi de Girona per celebrar la fi de l'estat d'alarma, que ha durat més de 15 mesos. Poc després de la fi del toc de queda, joves -i no tan joves- equipats amb alcohol i altaveus van fer seva la cèntrica plaça de la capital, sense respectar distàncies de seguretat i, molts, també sense mascareta.

Aquest no va ser un fet aïllat. Diferents ciutats de l'Estat van presenciar escenaris similars. A Catalunya, les concentracions més grans van ser a la capital, a Girona i a Cambrils.

A Barcelona, els Mossos van desallotjar unes 6.500 persones a trenta-un punts de la ciutat, per formar aglomeracions i no complir les mesures per evitar contagis per la covid-19.

A Lleida, a les dotze de la nit es va llençar un petard a la zona propera al riu Segre, seguit de crits d'alegria i de clàxons de vehicles. Abans d'aquesta hora, però, pel carrer ja s'hi havia vist gent passejant i diversos grups d'amics, alguns de més de sis persones, caminant carregats amb bosses de plàstic i alguns sense mascaretes.

A Madrid, la Policia Municipal va haver de fer fora de la Porta del Sol una congregació multitudinària a les 23.30 h. La gent es va quedar als carrers veïns esperant que el rellotge marqués les dotze de la nit i decaigués l'estat d'alarma. Al barri de Malasaña, un dels més alternatius i populars per sortir de copes, es van produir concentracions i aglomeracions de joves al crit de «puto toc de queda» i «llibertat».

Altres ciutats com Sevilla, Màlaga, Salamanca o Segòvia també van tenir reunions d'aquesta tipologia, després de les dotze de la nit.

Alerten metges i policies

El director general dels Mossos, Pere Ferrer, va criticar -en una entrevista a RAC1- el comportament d'aquells que amb la fi del toc de queda van participar d'aglomeracions i festes, on no es complien les mesures contra la covid. «És intolerable, irresponsable i insolidari», va manifestar.

Ferrer va dir que no es van produir incidències greus, però va reprovar el comportament d'aquesta gent després d'un any «de molts patiments». Va assegurar que són un col·lectiu «minoritari» i va insistir que el que s'ha acabat és l'estat d'alarma i el toc de queda, però no la pandèmia. Ferrer va dir que les imatges d'ahir a la matinada generen «un punt de decepció».

D'altra banda, Interior va constar també un augment de la mobilitat, però va assegurar que els controls, aproximadament un centenar, es van desenvolupar amb normalitat.

El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, va compartir la seva preocupació per aquestes aglomeracions en alguns indrets per celebrar la fi del toc de queda. «Temo les conseqüències», va dir a les xarxes socials.

Padrós va apuntar que hi havia «massa gent celebrant la fi del toc de queda, com si fos la nit de Cap d'Any» i va expressar els seus dubtes sobre «si alguns mitjans no han contribuït també a aquesta vivència tan temerària». «Responsabilitat, encara som en pandèmia!», va reclamar.

En el mateix sentit, el secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, va assegurar en declaracions a TV3 que «la majoria de la població entén que la lluita contra la pandèmia encara no s'ha acabat» malgrat ´celebracions' com les de la capital catalana aquest diumenge de matinada.