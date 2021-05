Els Mossos alerten d'un augment de la taxa d'alcohol en conductors

Els Mossos d'Esquadra alerten que estan detectant taxes d'alcoholèmia positives més elevades entre els conductors gironins. Les de tipus administratiu fins fa poc més d'una any no superaven massa el màxim permès -que és de 0,25 mg/litre d'aire expirat o en 0,15 mg/l en conductors professionals i novells). Ara, en canvi, les taxes positives que detecten es mouen a nivells molt més elevats.

«De mitjana estem parlant d'entre 0,50 mg/litre i fins als 0,60 mg/l en les administratives», destaca el cap de l'Àrea Regional de Trànsit (ART), l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Joan Costa. Quant a les penals -superiors als 0,60 mg/l-, també han pujat alguns graons i la policia en troba força que voregen els 0,90.

Aquesta situació preocupa als Mossos d'Esquadra i més en un any en què -fins aquest dissabte- hi ha hagut toc de queda i, per tant, les alcoholèmies lligades a sortir de festa han estat inexistents i també els controls policials específics a aquesta casuística. Les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit mostren que enguany -fins a 16 d'abril- s'han detectat 278 positius d'alcohol i drogues a la Regió de Girona. El 19% han estat de tipus penal (54).

L'inspector destaca que comparar la tònica actual amb l'any passat és complicat perquè el 2020 va estar marcat per una crisi sanitària que va deixar la mobilitat gairebé a zero durant tres mesos i, per tant, no hi havia gairebé gens d'aquesta casuística. L'any passat en 1.566 positius de drogues i alcohol, el 22% van ser de tipus penal (342). Anar begut al volant va lligat a la sinistralitat i, en els últims mesos, els Mossos de Trànsit han detectat alguns conductors que han patit accidents, per sort no greus, que anaven sota l'efecte de la substància.

«Bolets» de pandèmia

Els Mossos també s'han trobat darrerament amb el que anomena l'inspector «bolets». Això ha succeït mentre els agents feien ronda o bé per avisos de ciutadans que els informaven d'un vehicle accidentat, abandonat i sense ningú a dins. Els agents de Trànsit, en posar-se amb contacte amb els conductors d'aquests vehicles, s'han trobat gairebé sempre amb la mateixa excusa: que havien patit un accident la nit anterior perquè se'ls havia creuat un animal o bé que se'ls havia rebentat una roda. El cap dels Mossos de Trànsit, però, diu que sospiten que darrere dels fets hi ha un conductor que temia una sanció covid per haver-se saltat el toc de queda. Però també creu que quan va patir el sinistre «anava sota els efectes d'alguna substància o hi havia alguna irregularitat en la conducció».

Joan Costa assegura que totes aquestes situacions mostren que «hi ha un indisciplina en la conducció», segurament lligada a la crisi sanitària.

Excessos de velocitat

Una mostra d'això són les velocitats molt elevades detectades els últims mesos pels Mossos. Els conductors, apunta l'inspector, van «desinhibits» al volant. Una mostra dels excessos és que anteriorment detectaven registres entre «els 140 a 150 quilòmetres per hora però ara ens trobem gent anant entre 170 i 180».

Un altre aspecte a destacar pels Mossos són les irregularitats amb els permisos de conduir. Joan Costa alerta que cada cop enxampen més gent que no en té o sense punts. Els repartidors són un col·lectiu amb el qual han trobat aquest casuística, la qual ha aflorat més amb la pandèmia.

L'accidentalitat de les motos preocupa molt als Mossos de de Trànsit. Els motoristes són un col·lectiu vulnerable i si pateixen un sinistre viari, sovint, acaben amb lesions greus o fins i tot amb la mort. A Girona, des de principis d'any, han perdut la vida dues persones d'aquest col·lectiu.

L'inspector i cap dels Mossos de Trànsit de Girona, Joan Costa, destaca que hi ha un col·lectiu que ha agafat «embranzinada, l'anomenat motard». És a dir, aquell conductor que agafa la moto no per anar a treballar, sinó per anar a fer ràcing, a fer revolts. Aquesta pràctica pot acabar alguna vegada amb accidents i, per això, els Mossos estan focalitzats en aquest col·lectiu i està previst que a partir d'ara es comencin a implantar macrocodispositius dels anomenats controls Premot, que consisteixen a vetllar per la seguretat dels motoristes i per això, a peu de carretera els agents vigilen els motoristes com a infractors, però també com a possibles víctimes de conductes de risc dels conductors de la resta de vehicles. Sovint en els Premot també hi participa un helicòpter i en un futur no llunyà, els drons, apunta l'inspector.

Des del Servei Català de Trànsit aquesta setmana s'ha engegat també la setena edició del programa Formació 3.0, una acció formativa que s'adreça als conductors de motocicletes que vulguin millorar la seva tècnica de conducció, augmentant alhora la seva seguretat. Té el suport i col·laboració dels Mossos d'Esquadra i es fa en vies freqüentades per motoristes durant el cap de setmana i registren un cert risc d'accidentalitat.