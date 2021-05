Ordre d'allunyament per a una de les agressores d'una dona gran a Blanes

El jutjat d'instrucció 1 de Blanes (Selva) ha dictat ordre d'allunyament a una de les identificades al vídeo que es va fer viral i on apareixien un grup de noies agredint una anciana de la població. Les joves van penjar la gravació a les xarxes socials. El jutjat ha pres declaració aquest dilluns a la denunciant i a la investigada, que és l'única que és major d'edat. La resta són menors i han passat a disposició de la fiscalia de menors. La interlocutòria estipula que no es pot apropar a menys de 50 metres de l'anciana, de qui és veïna. El jutjat ja ha fixat data aquesta mateixa setmana per al judici per un delicte lleu de tracte degradant i vexatori.

Segons recull la interlocutòria del jutjat, els fets va tenir lloc el 6 de maig. Aquest dia va ser quan un grup de noies, entre les quals hi havia menors, va increpar l'anciana a la porta de casa seva i ho va enregistrar en un vídeo que després elles mateixes van penjar a les xarxes socials.

A les imatges, recull el jutjat, s'hi veu com el grup de noies entra a dins l'edifici, increpen la veïna d'edat avançada i se'n riuen d'ella. Aleshores, l'àvia replica "que gitanes que sou". És en aquest moment que les noies reculen, s'enfronten a l'anciana, continuen fent mofa, l'agredeixen i claven una puntada de peu a la porta de casa seva per evitar que la tanqui.

El jutjat conclou que el vídeo evidencia "clarament un abús d'autoritat de qui, essent diverses persones, escometen amb traïdoria contra una senyora gran, que es troba sola i desvalguda, i que arriba a rebre cops per part d'aquestes menors". Tot i que el jutjat no atribueix l'atac a la investigada major d'edat, sí que la interlocutòria apunta que, durant l'agressió, va tenir una actitud "de complicitat i connivència amb els fets". Una conducta "d'omissió" que, segons la resolució, evidencia que "no va intervenir en cap moment" per impedir que el grup (format per la seva germana i unes amigues) increpés l'anciana.

La Policia Local de Blanes va informar divendres passat que havia identificat les presumptes agressores i els Mossos d'Esquadra han instruït l'atestat que, en el cas de la major d'edat, ha arribat al jutjat. La fiscalia de menors ha assumit l'expedient que afecta a les implicades menors d'edat.

Aquest dilluns, han declarat al jutjat d'instrucció 1 de Blanes la denunciant (que és la filla de l'anciana) i la investigada. La interlocutòria recull que hi ha mala relació entre les implicades, amb denúncies creuades prèvies. L'advocada de la investigada, Natàlia Frigola, ha afirmat que s'han intentat fer processos de mediació, sense èxit, per posar punt final a les disputes veïnals.

Atenent a la petició de la denunciant, el jutjat ha acordat dictar una ordre d'allunyament a la investigada. No es podrà apropar a menys de 50 metres de l'anciana ni de la seva filla. A la interlocutòria, el jutjat adverteix a la investigada que si incompleix la mesura podrà acordar una ordre de protecció per una distància superior però, en aquest cas, implicaria que hagués de marxar de casa perquè són veïnes.

Segons ha avançat Frigola, la investigada es desvincula totalment de l'agressió, diu que no hi va intervenir "per a res" i ha assegurat que apareix al vídeo perquè estava entrant a l'edifici en aquell precís moment. De fet, també ha declarat que tant ella com una altra testimoni van ser les qui van trucar al 112 per alertar els Mossos, ja que veien que les menors "s'estaven descontrolant".

L'advocada de la defensa ha explicat que el jutjat ha fixat judici per a aquesta mateixa setmana per un delicte lleu de tracte degradant i vexatori.