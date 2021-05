El Ripollès millora les conduccions d'aigües de l'abocador contra els lixiviats

El Consell Comarcal del Ripollès comença les obres de conducció de les aigües pluvials i gestió de les aigües seminetes i els lixiviats, com a part del seguiment i control de l'abocador clausurat Ripollès-3, ubicat a les Llosses. A finals del mes d'abril el president del Consell, Joaquim Colomer, va visitar els treballs i va assegurar que a la llarga, permetrà reduir el volum de lixiviats que es transporten a un gestor autoritzat per a aquest tipus de residus, ubicat a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'objectiu és reduir considerablement la despesa en aquesta qüestió, que el consell comarcal reverteix en el preu que paguen els ajuntaments per a la prestació del servei de recollida de residus urbans. Si bé el 2020 va suposar un cost de 260.00 0€, es calcula que es podria reduir a, aproximadament, 30.000.