Una vegada més, polítics i sanitaris pronostiquen visions diferents de la realitat epidemiològica i, en aquest cas, manifesten valoracions oposades sobre les festes que s'han dut a terme a tot Catalunya aquest cap de setmana, per celebrar la fi de l'estat d'alarma.

D'una banda, les xarxes socials van bullir diumenge i ahir d'advertències de professionals sanitaris sobre les conseqüències d'aquestes celebracions i alguns metges gironins també en van fer ressò a Twitter. El cap de l'UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, va expressar que «no serveixen les lamentacions, se sabia que la ciutadania es comportaria així, ja us explicaré què passarà a les UCIs properament». També va fer al·lusió a un article del científic Salvador Macip, en el qual relata que «s'ha cancel·lat l'estat d'alarma perquè políticament tocava i no perquè estiguem segurs que ja no era necessari», i Sirvent va comentar que «no hem après res». L'intensivista també va obrir un fil demanant a Salut que vacuni «urgentment» els pares dels qui van celebrar «botellons» amb l'objectiu de generar debat i «fer veure a la societat la importància de la vacunació en majors de 45 anys i l'error d'obrir bruscament sense tenir la pandèmia sota control».

Seguidament, el cardiòleg Ramon Brugada va reproduir irònicament els càntics dels joves que celebraven l'efemèride sense mascareta ni distància de seguretat per tal de posar de manifest que «com a conseqüència d'estar de festa i ballant, els avis ingressaran a l'UCI».

Finalment, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va repiular diversos missatges de sanitaris, com el del president del Col·legi de Metges de Catalunya, en què tem les conseqüències i demana responsabilitat o el del gerent de CatSalut a Girona, Miquel Carreras, en què recorda que «finalitza l'estat d'alarma, però no la pandèmia» i demana «molta prudència i responsabilitat».

Crida a la prudència

Seguidament, la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC), que agrupa professionals de les UCIs, van demanar ahir a la població i als responsables polítics prudència i responsabilitat després de la fi de l'estat d'alarma, «perquè la pandèmia no ha acabat i queden centenars de crítics ingressats».

Després de les imatges del cap de setmana, els intensivistes van subratllar que encara queden «milers d'ingressats per covid -19 als hospitals i centenars de pacients a les UCIs», i això fa que el descens d'aquesta última onada sigui «molt lent».

També van demanar «responsabilitat» perquè, malgrat l'avanç de la vacunació, la distància social, la higiene de mans i la mascareta segueixen sent mesures «imprescindibles fins que hi hagi una immunitat de grup». I finalment van demanar «respecte» pels pacients que han patit la covid-19, els que han mort i tot el personal sanitari que «es deixa la pell per donar assistència sanitària de qualitat durant la pandèmia amb un sobreesforç físic i psíquic».

Calma del Govern

D'altra banda, les advertències dels sanitaris contrasten amb les reaccions del Govern, que ahir van treure ferro a l'assumpte. Segons va recollir ACN, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, es va mostrar convençut que l'impacte de la celebració del final del toc de queda sobre l'evolució de la pandèmia serà «lleu o pobre» com el de Setmana Santa i l'obertura del confinament comarcal. Seguidament, el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, va admetre que el cap de setmana havia deixat imatges «xocants» però també va afirmar que el Govern no es planteja tornar al toc de queda; per tant va demanar «màxima responsabilitat».