Tres noves morts a Girona tot i el retrocés dels índexs

La regió sanitària de Girona va patir ahir 3 noves defuncions a causa del coronavirus. En el darrer període, que va del 29 de maig al 5 d'abril s'han comptabilitzat fins a 14 morts. Amb aquestes, ja són 2.106 les víctimes mortals que la pandèmia ha deixat a les comarques gironines. Del total, 1.138 s'han produit en centres hospitalaris o sociosanitaris, 282 en residències per a gent gran, 179 al domicili, i 507 no classificades per falta d'informació







Tot i això, els indicadors que mostren l'estat de la pandèmia van a la baixa. El risc de rebrot va baixar ahir 12 punts, i se situa en 329. Són 55 punts per sota que en el període anterior -que va del 22 al 28 d'abril quan aquesta dada se situava en 384 punts. També continua en tendència a la baixa la velocitat de transmissió del virus (Rt), que ahir es va situar en 0,95 punts, 4 dècimes menys que en el balanç de dissabte. En el període anterior aquest indicador es trobava en 1,05 punts. També disminueix la incidència acumulada a 14 dies, que es troba en 159,58 punts, per sota dels 185,63 que marcava en el període anterior.











En el darrer balanç del Departament de Salut de la Generalitat es van notificar 197 nous contagis, un 13,9% menys que els 229 casos comptabilitzats dissabte. Amb aquests, el total acumulat des de l'inici de la pandèmia s'eleva ja a 72.552 positius per covid-19. Durant la setmana passada es van dur a terme 18.104 proves PCR i 5.166 testos d'antígens, dels quals un 6,74% van donar positiu. La mitjana d'edat de les persones infectades és de 37,58 anys.



Amb el retrocés de les dades, també ha baixat la pressió als hospitals gironins. En el darrer balanç hi havia 162 pacients ingressats en planta a causa del coronavirus, els mateixos que el dia anterior. A l'UCI hi havia 47 pacients en estat greus, la xifra més baixa des del 18 d'abril.

Alt risc de rebrot a Olot

Pel que fa a municipis, Olot destaca per l'elevat risc de rebrot que registra. Un dia més, la capital de la Garrotxa és el municipi amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya, amb 1.021 punts. El segueix, a molta distància, Salt, amb 487 punts. També Olot és el municipi amb una incidència acumulada més elevada, amb 804,67 casos per cada 100.000 habitants. La segueixen Balaguer, amb 540; i Mollerussa, amb 530.





Els hospitals catalans van registrar ahir la xifra de pacients crítics més baixa des del dia 4 d'abril. Actualment hi ha 443 pacients a l'UCI, 5 menys que en el balanç de dissabte del Departament de Salut. En canvi, el nombre de pacients en planta va créixer fins a 1.370, 11 més que el dia anterior.



Durant l'última setmana analitzada es van fer 134.366 proves PCR i 45.557 tests d'antígens, de les quals un 5,38% van donar positiu, inferior al valor de l'interval anterior (6,21%). Es van declarar 1.198 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 612.537. Tenint en compte totes les proves són 662.382 casos. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 36,28 anys.











Pel que fa als indicadors, el risc de rebrot va baixar 11 punts respecte al balanç de dissabte, de manera que ara se situa en 221 punts. La velocitat de propagació és de 0,88, 2 centèssimes menys que el dia anterior. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment va disminuir i passa de 258,99 a 252,20.



