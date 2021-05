La vacunació segueix avançant a bon ritme sobretot entre la població més vulnerable i d’edat més avançada. Prova d’això és que almenys dues terceres parts dels gironins de més de 60 anys ja tenen administrada una dosi. Els col·lectius amb la cobertura més elevada són els usuaris de residències i els de més de 80 anys, amb més d’un 90% de la població amb una dosi. Seguidament, el percentatge segueix el mateix ordre que les franges d’edat. Per tant, entre els gironins de 70 a 79 anys també hi ha una vacunació molt elevada i la pauta completa s’aproxima al 50%. A la franja de 66 a 69 anys hi ha un 70,9% de població vacunada amb una dosi i, per últim, a la franja de 60 a 65 anys, un 66%.

D’entrada, sobta que el percentatge d’immunitzats entre les persones de 60 a 69 anys sigui tan baix. L’explicació és molt bàsica: la dosi que han rebut és de la companyia AstraZeneca i fins d’aquí unes deu o dotze setmanes no rebran la segona. Per tant, la població de 50 a 59 anys els avançarà en aquest aspecte, ja que la majoria s’ha vacunat amb Pfizer i només cal esperar tres setmanes entre dosis.

Respecte a la resta de col·lectius, també cal destacar que respecte a la setmana passada s’han duplicat els immunitzats de 70 a 79 anys i la resta de percentatges van augmentant lentament. El progrés de vacunació entre professionals de serveis essencials i sanitaris que no estan a primera línia segueix estancat.

Objectiu de Salut

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va assegurar ahir que el 75% dels catalans de 50 anys o més estaran vacunats contra la covid-19 amb almenys una dosi a mitjans de juny. Argimon va destacar que a partir de la franja d’edat de 50 anys o més es troben les persones que tenen «més probabilitats» d’ingressar en un hospital pel virus.

Respecte a les taxes d’infecció, el secretari va aclarir que si bé s’està vacunant les persones de més risc, encara falta el grup de menys de 40 anys que aplega les franges d’edat en les quals predominen els contagis. «Haurem d’esperar a tenir vacunats els més joves perquè el nombre de casos global disminueixi», va argumentar i va recordar que en les pròximes tres setmanes el focus de la vacunació estarà posat en la franja de 50 a 59 anys.

Seguidament, va lamentar que entre 8 i el 10% de les persones que demanen cita per vacunar-se no s’hi presenten. Va fer «una crida» a què els ciutadans acudeixin o desprogramin les cites per no incrementar la feina del personal sanitari. Argimon va explicar que la no assistència a les cites concertades de vacunació és «un problema seriós» perquè quan es descongela la vacuna de Pfizer té una vida útil de cinc dies. «Per cada cita que no s’omple, els equips han de fer tres trucades per trobar una persona. Si no han vingut 500 persones, això vol dir 1.500 trucades que se sumen a la resta de feina que han de fer», va apuntar. La sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, va recordar que es pot desprogramar fàcilment la cita de vacunació.

Oci nocturn reglat

Sobre l’obertura de l’oci nocturn, Argimon va dir que «és un dels sectors que més ha patit des del punt de vista econòmic». Va explicar que en la reunió que van mantenir divendres passat van parlar d’un calendari i una reobertura controlada.

Va dir que obrir l’oci nocturn pot ajudar a «evitar» les imatges del dissabte passat. No obstant això, va demanar tenir en compte que «no estem en una situació normal, estem encara en pandèmia, però hem d’anar normalitzant la situació, i això vol dir obrir controladament».

Argimon també va confirmar que els temporers seran un dels grups que es vacunaran amb Janssen. Va explicar que la comissió de Salut Pública va debatre ahir si es pot administrar aquesta vacuna als grups de menys de 60 anys.