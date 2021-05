Un camioner s'accidenta mentre conduïa begut a Sant Joan les Fonts

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 40 anys i de nacionalitat irlandesa per conduir un camió amb una taxa d'acoholèmia que superava per vuit el límit permès a Sant Joan les Fonts. Els fets van passar el divendres 7 de maig a dos quarts de nou del vespre, quan els agents estaven fent un control de trànsit a l'A-26, quan van veure que a la via del costat (N-260z) un camió va sortir de la via.

Els agents van anar a socórrer el conductor i van veure que estava sota els efectes de l'alcohol. En fer-li la primera prova d'alcoholèmia va donar 1,31 mg/l, una xifra vuit vegades superior a la taxa permesa per un conductor professional.

Negar-se a la segona prova

Per això va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. A més, l'home es va negar a fer la segona prova i per això també va quedar detingut per negar-se a sometre's als tests. Els agents també van retirar el camió i el semiremolc de la via.

L'home té antecedents per fets similars i el dissabte 8 de maig va passar a disposició judicial. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot va decretar-ne la llibertat amb càrrecs, després de prendre-li declaració.