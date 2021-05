La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir vuit noves defuncions per coronavirus. És la xifra més alta de víctimes mortals comptabilitzades en gairebé tres setmanes, ja que se’n van notificar també vuit el 21 d’abril. Amb aquestes, el total de morts a la demarcació s’enfila ja fins a les 2.116 des de l’inici de la pandèmia, de les quals 1.140 s’han produït a hospitals o centres sociosanitaris, 282 en residències, 178 en domicilis i 516 no estan classificades per falta d’informació.

La xifra d’ahir no significa, però, que totes aquestes defuncions hagin tingut lloc en un sol dia, sinó que el recompte oficial de Salut s’ajusta a mesura que van arribant notificacions de les funeràries. Si analitzem la retrospectiva diària, el 6 de maig és quan n’hi ha hagut més amb un total de quatre. D’altra banda, el 2 i 3 de maig també es va sumar aquesta xifra. Darrerament, es notifiquen entre una i quatre morts diàries excepte algun dia en què n’hi ha cinc de forma excepcional. Això significa que la reducció de la mortalitat per coronavirus és evident, tal com anuncien experts.

Les altres dades epidemiològiques van seguir millorant. Respecte a la pressió assistencial, els crítics es van mantenir en 43 i el nombre d’hospitalitzats va passar de 166 a 158.

Visites als hospitals

Com a novetat, aquesta setmana l’hospital Trueta ha ampliat l’horari de visites de les unitats d’hospitalització convencional, que passarà a ser de les 12 a les 14 h. Malgrat tot, el límit continua sent d’un acompanyant. Les úniques visites que es poden fer les 24 hores del dia són les de maternitat, hospitalització pediatria, neonatologia i UCI pediàtrica. Les restriccions als hospitals comarcals són similars. Per exemple a Blanes només es permet l’entrada d’un acompanyant per pacient de 13 a 14 h i de 19 a 20 h. Les persones que tinguin una visita programada han de venir soles -excepte en persones dependents que poden venir amb un acompanyant.

Respecte als contagiats, es van notificar 124 casos nous, un 5% menys que el dia anterior. Els indicadors de contagi van seguir baixant.

Finalment,a Catalunya ahir hi havia un crític més i 43 ingressats menys. Els positius es van mantenir per sota de 1.000 ja que Salut en va registrar 832. També es van sumar 33 morts i els indicadors de contagi van baixar.