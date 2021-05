El Govern aprovarà aquesta setmana el pla de reobertura de l'oci nocturn

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va anunciar que aquesta setmana el Procicat aprovarà el pla sectorial de reobertura de l'oci nocturn. Un cop hi doni el vistiplau, el document quedarà en pausa fins que l'estat espanyol aixequi el tancament sectorial decretat a l'agost amb l'aval de totes les comunitats autònomes. «És un pla que ja està madur», va celebrar Ramentol, que va lamentar que l'oci nocturn sigui l'únic sector que continua tancat per la covid-19. D'altra banda, el secretari de Salut va demanar considerar els joves com uns «aliats» en la represa de l'activitat nocturna i «no estigmatitzar-los» després de les aglomeracions que hi ha hagut aquest cap de setmana als carrers. «La majoria compleixen les mesures», va afirmar.

Ramentol va assegurar que la Generalitat fa temps que treballa en la reobertura de l'oci nocturn, i va precisar que s'ha seguit el mateix patró que en altres sectors econòmics, «sempre fent prevaldre les màximes garanties de seguretat i vetllant per a què el moment escollit sigui l'adequat».

Assaig a cinc locals a Sitges

L'oci nocturn tornarà a funcionar efímerament a Sitges la nit del 20 de maig en el marc d'un assaig clínic. Cinc locals del conegut com a Carrer del Pecat reobriran de 23 h a 3 h i hi podran assistir 400 persones que prèviament hauran d'haver superat un test d'antígens, segons va detallar Salut. Tots els participants s'hauran d'haver inscrit prèviament a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sitges. Durant la nit, quedarà delimitat l'accés al carrer on se situen els cinc pubs per garantir un control d'accés. La iniciativa, gestada pels empresaris i finançada pel consistori, vol ser una prova per determinar com pot reprendre l'activitat tot l'oci nocturn d'arreu de Catalunya.