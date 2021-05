Macrooperació policial contra una banda que falsifica carnets de conduir amb dades de la DGT.

L'epicentre està a les comarques gironines, ja que un informàtic que treballa a la prefectura de Girona és qui la liderava.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional sospiten que s'han falsificat més d'un miler de permisos.

Des de primera hora del matí s'està desenvolupant un macrooperatiu policial en el qual participen prop de 900 agents dels Mossos i CNP amb el focus posat a les comarques gironines.

L'objectiu és desarticular una banda dedicava a falsificar carnets de conduir i que estava muntada per diverses persones. També hi havia les persones dedidacades captar els clients.

Els compradors, que en són molts, també està previst que siguin detinguts. Serien estrangers majoritàriament.

La banda utilitzava la base de dades de la DGT i un informàtic del centre de Girona, el qui estaria al capdavant.

Però no actuava sol sinó que amb la seva família, segons fonts policials, però també hi havia una xarxa que es dedicava a la distribució d'aquests carnets falsos.

Aquest cas està liderat per un jutjat de Girona i Sant Feliu de Guixols és on s'està desenvolupant el centre de l'operatiu.

A banda, també hi ha escorcolls i detencions previstes a altres punts de la província així com de l'àrea de Barcelona.

Els Mossos d'Esquadra tenen sobre el terreny totes les unitats disponibles i la investigació conjunta amb el CNP va començar a la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona.

Els investigats estan acusats, entre altres delictes, de falsedat documental i suborn.