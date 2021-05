Ordre d'allunyament per a una de les noies que apareix al vídeo de l'agressió de Blanes

El jutjat d'instrucció 1 de Blanes va dictar ahir ordre d'allunyament a una de les identificades al vídeo que es va fer viral i on apareixien un grup de noies agredint una anciana de la població. Les joves van penjar la gravació a les xarxes socials. El jutjat va prendre declaració aquest dilluns a la denunciant i a la investigada, que és l'única que és major d'edat. La resta són menors i van passar a disposició de la fiscalia de menors. La interlocutòria estipula que no es pot apropar a menys de 50 metres de l'anciana, de qui és veïna. El jutjat ja ha fixat data aquesta mateixa setmana per al judici per un delicte lleu de tracte degradant i vexatori.

El jutjat conclou que el vídeo evidencia «clarament un abús d'autoritat de qui, essent diverses persones, escometen amb traïdoria contra una senyora gran, que es troba sola i desvalguda, i que arriba a rebre cops per part d'aquestes menors». Tot i que el jutjat no atribueix l'atac a la investigada major d'edat, sí que la interlocutòria apunta que, durant l'agressió, va tenir una actitud «de complicitat i connivència amb els fets». Una conducta «d'omissió» que, segons la resolució, evidencia que «no va intervenir en cap moment» per impedir que el grup (format per la seva germana i unes amigues) increpés l'anciana.

A la interlocutòria, el jutjat adverteix a la investigada que si incompleix la mesura podrà acordar una ordre de protecció per una distància superior però, en aquest cas, implicaria que hagués de marxar de casa perquè són veïnes. L'advocada de la investigada, Natàlia Frigola, va avançar que la noia es desvincula totalment de l'agressió i diu que no hi va intervenir «per a res» i va assegurar que apareix al vídeo perquè estava entrant a l'edifici en aquell precís moment. De fet, també ha declarat que tant ella com una altra testimoni van ser les qui van trucar al 112 per alertar els Mossos, ja que veien que les menors «s'estaven descontrolant».