La policia enxampa dos menors fent destrosses a Ripoll

La Policia Local de Ripoll va identificar ahir dos menors com a presumptes responsables de diverses destrosses al parc de la Devesa del Pla. En concret, els fets van tenir lloc la matinada de dissabte, quan la policia va rebre una trucada que alertava que un grup de joves estava fent destrosses a papereres, fitons, lluminària, etc. En arribar al lloc, van veure quatre persones, que van fugir corrents. Després d'una persecució van poder aturar dos dels joves, que són veïns de Ripoll i menors d'edat. L'Ajuntament de Ripoll estudia posar el cas en coneixement de la Fiscalia de Menors, ja que l'import dels desperfectes supera els 2.000 euros. Segons informa el consistori, aquesta setmana es mantindrà una reunió amb els pares dels menors per explicar-los els danys ocasionats pels seus fills al mobiliari urbà i determinar el seguiment del cas. També asseguren que «sigui quina sigui la decisió de l'Ajuntament, les famílies dels joves s'hauran de fer càrrec del cost dels danys ocasionats al mobiliari urbà».