La Ponència d'Energies Renovables veu viable un nou parc eòlic a Agullana

La Ponència d'Energies Renovables veu viable el parc eòlic de cinc molins que es projecta a Agullana. L'ens considera que «no existeixen elements determinants que, ja d'inici, es puguin considerar insalvables o que desaconsellin» la seva ubicació. En aquest sentit, conclou que l'emplaçament té viabilitat ambiental, tot i que hi fa algunes consideracions. Així, remarca que «no s'aprecia d'inici una afectació significativa sobre el patrimoni natural ni la biodiversitat», però adverteix que «caldrà analitzar si aquesta zona constitueix un punt estratègic pel pas migratori de les aus, fet que podria implicar la incompatibilitat». També detalla que caldrà avaluar «l'impacte» de la proximitat a nuclis urbans d'alguns dels aerogeneradors.

D'aquesta manera, el parc eòlic Querols, promogut per Aewindcat a Agullana, amb cinc aerogeneradors i una potència de 30 MW, compta ja amb el primer vistiplau de la Ponència d'Energies Renovables. El projecte presentat proposa uns molins amb una potència unitària de 6 MW, una altura màxima de 200 metres i un diàmetre de 170. Tots s'ubicarien al terme d'Agullana, excepte un que afectaria el de la Jonquera.

L'ens considera que, d'entrada, no s'aprecien elements que siguin «insalvables» o desaconsellin la seva ubicació en aquest punt, tot i que hi fa algunes consideracions. Així, detalla que el projecte s'emplaça en un entorn situat al nord del municipi i en un àmbit «fora» dels espais inclosos al PEIN i a la xarxa Natura 2000. La línia d'evacuació, en canvi, sí que afecta una zona important de conservació. L'informe remarca que travessa diversos cursos fluvials que conformen una àrea d'interès faunístic per la presència de la llúdriga. Considera que el projecte no afectaria aquesta espècie, però que sí podria tenir un impacte en l'àliga cuabarrada, perquè creua una àrea «crítica» d'una parella d'aquesta espècie i passa «prop d'un dormidor d'esplugabous i martinet blanc». «Caldrà prendre mesures ambientals per evitar qualsevol afectació d'aquesta línia a aquestes espècies sensibles i valorar alternatives», remarca el document.

D'altra banda, l'informe detalla que la vall del Llobregat d'Empordà té una «gran importància» com a connector biològic entre l'Albera i la plana litoral empordanesa, «a més de ser una zona clau en la ruta migratòria, com a àrea de repòs d'ocells migratoris, especialment els rapinyaires».

En relació amb això, i després de la consulta amb Biodiversitat i Medi Natural, «no s'aprecia d'inici una afectació significativa en el patrimoni natural ni la biodiversitat», si bé creu que «caldrà analitzar si aquesta zona constitueix un punt estratègic pel pas migratori de les aus, fet que podria implicar la seva incompatibilitat». «Si la zona afectada té un ús important per als ocells de pas, caldrà reubicar els aerogeneradors o bé dotar-los d'un sistema de parada quan s'apropin ocells, especialment durant els dos períodes migratoris», remarca l'informe. A més, diu que caldrà analitzar «amb detall» les alternatives de la línia d'evacuació i «evitar les àrees més sensibles per l'àguila cuabarrada».

D'altra banda, Urbanisme alerta que el projecte és incompatible amb el planejament territorial de l'àrea on s'emplacen els molins perquè no es garanteixen les «condicions d'integració paisatgística» i que entra en «conflicte» amb el planejament municipal, «tant pel que fa a la zona on s'implanten els aerogeneradors, com pel que fa a la resta d'instal·lacions vinculades al parc eòlic».

D'altra banda, els ajuntaments afectats pel traçat de la línia d'evacuació han demanat que es defineixi un traçat únic i «compactat» amb la resta de parcs eòlics que es promouen a l'entorn proper. Agullana ha instat a minimitzar l'impacte paisatgístic en l'adequació de camins evitant l'afectació en parets de pedra seca, així com l'afectació del patrimoni arquitectònic i arqueològic i els espais de «valor natural». La resta de municipis afectats també s'hi han posicionat en contra.