Reclamen que hi hagi infermeres a tots els aeroports per controlar el coronavirus

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, va reclamar a l'empresa pública AENA que possibiliti la implantació d'un servei d'infermeria en tots els aeroports d'interès general que gestiona perquè, entre altres funcions, pugui realitzar actuacions d'atenció, prevenció i informació sobre la covid-19. L'entitat va recordar que en els darrers mesos s'ha reclamat des de diferents instàncies nacionals i internacionals un major control en aquests espais per evitar la propagació del virus, degut a la gran afluència de persones que fan ús dels mateixos per motius laborals o personals. També considera necessari formar part de la tripulació de cabina en els vols de llarga durada. Segons SATSE, les infermeres podrien col·laborar en aquesta tasca prestant la seva atenció i cures, no sols als viatgers, sinó als «centenars de persones» que treballen en els aeroports exercint «múltiples tasques».