Renfe ha tornat 648.000 € en bitllets a la província de Girona

Renfe ha tornat més de 648.000 euros corresponents a 26.937 bitllets de tren en els serveis d'AVE-Llarga Distància i Avant a les comarques gironines en el període comprès entre la implantació de les mesures de restricció de la mobilitat, el mes de març de 2020, i la fi de l'estat d'alarma, el passat 9 de maig.

Segons va recordar ahir la companyia en un comunicat, fins el dia 9 de maig van estar vigents les mesures extraordinàries postvenda aplicades per Renfe a tots els trens AVE-Llarga Distància i Avant en les quals es facilitava la devolució o canvi de bitllet, de forma gratuïta, a tots els viatgers que no poguessin justificar adequadament el seu desplaçament o que preferissin no viatjar en aquell moment.

Al conjunt de Catalunya, l'import dels bitllets retornat ascendeix a 17,7 milions d'euros, que corresponen a 387.012 viatges.