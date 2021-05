La violència masclista s'enquista a Girona amb més de tres denúncies al dia

La violència masclista en l'àmbit de la parella sembla que s'enquista a les comarques gironines. Si bé alguns indicadors han patit davallades durant el primer trimestre, la situació no deixa de ser preocupant ja que el nombre de víctimes i denúncies es manté força estable.

Cada dia s'han presentant de mitjana més de tres denúncies a la Regió Policial de Girona, això significa una suma total de 301, cosa que representa un 9,34% menys de denúncies (332) respecte al primer trimestre de l'any passat, quan la pandèmia tot just acabava d'esclatar. El nombre de víctimes va en la mateixa línia, 322 dones han hagut de ser ateses per la policia, un 2,06% menys que l'any anterior (339).

L'únic indicador policial que va a l'alça és el trencament de condemna. Ha patit un increment del 5% i se n'han registrat 42. Aquí hi entren casos, per exemple, en els quals el maltractador no fa cas de les ordres de protecció que té la víctima i per tant se les salta. Per exemple, no compleix una ordre d'allunyament o una de no comunicació. La policia, en aquests casos, acaba detenint l'individu pel trencament de la condemna.

Un 13% menys d'arrestats

El nombre de detinguts ha patit una davallada més destacada durant els primers tres mesos de 2021. A la Regió Policial, se n'han realitzat 120, un 13,04% menys d'arrestos respecte a l'any anterior (138). Tots els homes detinguts són majors d'edat.

En l'àmbit de la parella no s'ha de lamentar cap víctima mortal durant aquest 2021. Quan l'any passat, en canvi, sí que va ser un any negre, ja que van perdre la vida dues dones a mans de les seves parelles: una a l'Escala i l'altra a Lloret de Mar. Dos feminicidis en temps de confinament.

Més violència a la família

Hi ha una altra tipologia de violència masclista que no es dona en l'àmbit de la parella, sinó que és l'anomenat familiar. És a dir, que és aquella que practica un home de la família vers una dona però que no n'és la parella ni tampoc l'exparella. En aquests casos sovint es parla de violència de caràcter físic o psicològica que realitzat el fill per exemple cap a la seva mare.

Analitzant les dades policials del primer trimestre es pot copsar clarament que és un tipus de violència masclista que va a l'alça. Els Mossos d'Equadra han arribat a tractar fins a a 81 víctimes en els primers tres mesos de l'any, segons les dades públiques del Departament d'Interior. Les dones maltractades van a l'alça, perquè se n'han tractat un 37,29% més que el mateix trimestre de 2020, quan en van ser 59. Les denúncies també han pujat fins a les 58, un 1,54% més (52) que l'any passat.

En aquest àmbit de la família també pugen els trencaments de condemna. En tres mesos s'han registrat sis casos, un 50% més que entre gener i març de 2020. Les detencions de maltractadors majors d'edat, en canvi, són l'indicador que va de baixada, com passa en la violència de gènere en l'àmbit de la parella. Hi ha hagut un 26,32% menys de casos, cosa que representa 14 arrestats en tres mesos. També hi ha hagut dos menors detinguts, el doble que l'any passat.

En aquest tipus de violència masclista tampoc s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal.

La lluita contra tot tipus de violència masclista es troba al focus de la policia i també de l'Institut Català de les Dones així com altres entitats.