El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va admetre ahir la necessitat de trobar una solució per als dos passos a nivell que hi ha a la ciutat de Figueres, després que el senador gironí Jordi Martí (ERC) li formulés una pregunta al respecte. Ábalos va explicar que el passat mes de febrer es van reunir amb l’Ajuntament de Figueres i van acordar que estudiarien dues opcions, a veure quina era més viable: si eliminar l’estació actual, situada en ple casc urbà, o fer una integració urbana dels passos nivells amb una «inversió raonable i assumida per les difeernts administracions». El màxim responsable estatal de Transports va explicar que es crearà una taula tècnica amb representants de l’Ajuntament i del Ministeri, malgrat que va indicar que havien demanat dades de mobilitat al consistori per tal de poder prendre una decisió, però que encara no les han rebut. Tot i això, Ábalos es va mostrar convençut que aconseguiran un acord amb el consistori figuerenc: «Estem treballant amb l’Ajuntament de Figueres i la intenció és arribar a una solució conjunta», va assegurar.

Mentrestant, Martí va assegurar que la supressió dels dos passos a nivell és una urgència, ja que és un problema que s’arrossega des de fa anys i, des del 2019, ja han mort cinc persones en aques tram. «És un deute històric amb la ciutat, que es remunta a la dècada dels 70», va assenyalar el senador republicà.