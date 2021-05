El cop policial contra la banda que falsificava i venia carnets de conduir ha fet aflorar un perill a la carretera: hi havia prop de 2.000 de conductors que portaven un vehicle sense tenir cap mena de permís legal i que per tant, podien causar problemes a la resta dels usuaris de la xarxa viària. Això és el que lamentava ahir el cap de la Direcció Generla de Trànsit (DGT) a Barcelona, Adrià Puigpelat després del macrooperatiu policial.

El responsable de Trànsit va assegurar que la DGT ja feia temps que era coneixedora dels fets i que en tot moment ha col·laborat amb la fiscalia, jutge i els cossos policials durant la investigació. I que arran dels fets, tots els permisos que s’han detectat que són fraudulents s’estan anul·lant.

El què els preocupa més, diu Adrià Puigpelat és el tema de la «seguretat viària» i que aquesta gent estigués conduint amb aquests permisos fraudulents. També va recordar que és un cas que està sota secret de sumari i que en tot moment la DGT de Girona ha col·laborat amb els investigadors per enxampar els estafadors.

Per altra banda el CSIF i des de la UGT van defensar els treballadors de la DGT a Girona i van recordar que l’informàtic detingut no és personal funcionari sinó que l’encarregat de la informàtica de la prefectura i que forma part d’una empresa externa.

Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) van sortit en defensa de la honorabilitat els funcionaris en un comunicat i van assegurar que l’informàtic detingut a Sant Feliu és un «treballador de la DGT amb contracte laboral extern», que «tenia accés a les bases de dades de Trànsit» i que presumptament «creava permisos de conduir a nom de persones que no el tenien» per després vendre’ls.

Externalització dels serveis

Afegeixen que els funcionaris estan preocupats, ja que l’informàtic accedia habitualment als seus dispositius.

Per altra banda, el sindicat també va lamentar l’externalització de serveis, una tasca que estaria portant a terme la DGT des de fa més de deu anys . Aquesta setmana precisament el sindicat ha enviat una carta al cap de la DGT, Pere Navarro denunciant una nova externalització, que passa, segons els sindicat per privatitzar els serveis de les inspeccions de les autoescoles.

Es tracta de serveis que la DGT externalitza, segons el CSIF per prestar els serveis que no poden fer els funcionaris. Per això, el sindicat demana que es dotin dels treballadors necessaris per evitar que això es produeixi. La plantilla de la DGT també ha anat a menys els últims anys i es reclama més efectius des de fa temps.