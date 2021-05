Els forts xàfecs d'ahir al migdia van anar acompanyats de tempestes i fins i tot calarmasa a comarques com el Gironès, el Ripollès o la Selva. A l'estació meteorològica del pantà de Darnius-Boadella van caure fins a 20,1 litres per metre quadrat en només mitja hora, i al llarg del dia se n’hi van acumular fins a 44. La pluja també va ser destacada a altres punts de l'Alt Empordà, com Torroella de Fluvià, on es van recollir gairebé vint litres per metre quadrat; tot i que les precipitacions es van estendre arreu de la demarcació i també van deixar 18,5 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà, més de setze a Cassà i Fornells de la Selva i 15,5 a Torroella de Montgrí, entre altres. De fet, el Meteocat va haver d'activar l'avís moderat per risc d'acumulació de pluja al Gironès, el Baix Empordà i la Selva, tot i que no es van produir danys importants. Per avui, es preveu que el dia continuï ennuvolat, tot i que, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que les pluges es concentrin, bàsicament, a la zona nord.

D’aquesta manera, les comarques gironines van tornar a patir, ahir al migdia, un fort xàfec de primavera que, malgrat ser curt, en alguns casos va anar acompanyat de tempestes, pedra i calamarsa. Localitats com Girona, Ribes de Freser -on les pedres van arribar a emblanquinar alguna carretera-, Vilablareix, Llagostera, Anglès o Riudellots de la Selva, entre altres, es van veure afectades per la calamarsa, que tanmateix no va provocar danys de gravetat.

Fortes ventades

Les tempestes no només van fer baixar de cop la temperatura mitjana, sinó que en diversos punts també van anar acompanyades de forts vents. Sense anar més lluny, a Portbou es va arribar fins als 100 quilòmetres per hora, mentre que a altres localitats altempordaneses van superar fàcilment els 45, com Roses, Navata o el mateix pantà de Darnius-Boadella.

El vent, però, es va estendre més enllà de l’Alt Empordà, i també es van registrar raxtes de 47 quilòmetres per hora a Castell-Platja d’Aro, 42 a la Bisbal, uns 49 a la zona de Puigcerdà i Alp i també 47 a Banyoles, per posar alguns exemples.

El risc que suposaven les fortes tempestes van portar el Servei Meteorològic a emetre un avís per risc de la intensitat de la pluja al Gironès, la Selva i el Baix Empordà. Al final, les principals precipitacions van situar-se al voltant dels vint litres per metre quadrat; en la majoria de casos concentrats, això sí, en períodes molt breus entre el migdia i primera hora de la tarda.

A banda de les fortes precipitacions al pantà de Darnius-Boadella, on van caure 20 litres en només mitja hora, també destaquen els gairebé vint litres que van caure a Torroella de Fluvià, els 18,5 de la Bisbal, els setze de Fornells i Cassà de la Selva i els quinze de Torroella de Montgrí. També es van registrar més de tretze litres a la ciutat de Girona i dotze tant a Santa Coloma de Farners com a Vilobí d’Onyar, així com pràcticament onze a Sant Pere Pescador.

Per avui, es preveu que el sol continuï sense sortir, tot i que ja no hi ha avisos de perill del Meteocat. De fet, segons avança el Servei Meteorològic, estarà ennuvolat al llarg de tot el dia, tot i que la previsió de pluges es concentrarà, sobretot, a la zona nord de la demarcació: l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya. En canvi, la probabilitat és més baixa al Gironès, el Baix Empordà i la Selva.