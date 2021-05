L'aeroport de Girona encara pateix els efectes de les restriccions de mobilitat i aquest abril ha tingut només 648 passatgers, un 99,6% menys dels que hi havia a l'abril de 2019. En canvi, la xifra és extraordinàriament positiva en comparació amb el 2020, ja que va ser el mes de confinament dur i tan sols hi va haver 71 usuaris. Malgrat tot, la falta de vols comercials deixa la terminal gironina sota mínims amb més operacions que passatgers (686). Aquesta xifra també és inferior a la del 2019 tot i que en menor mesura, ja que només suposa la meitat del nombre d'enlairaments i aterratges que es van fer a l'abril d'ara fa dos anys. En el que portem d'any l'aeroport s'ha quedat amb 2.685 passatgers, quan durant el 2019 era de 287.336.

L'arribada de vols de Ryanair i Jet2 són les úniques esperances que li queden a l'aeroport Girona – Costa Brava per revertir les dades de passatgers que arrossega al llarg de tot aquest any. En els quatre primers mesos s'han registrat 2.685 passatgers i durant el mes de d'abril, aquesta xifra s'ha quedat en 684 usuaris. Es tracta d'un 99,6% menys dels passatgers que hi havia a l'abril de 2019, un any abans que esclatés la pandèmia.El nombre de passatgers ha estat similar al llarg de tot el 2021, essent el febrer quan menys persones van passar per la terminal gironina (463). En qualsevol cas, les xifres d'aquest abril s'allunyen molt a la d'altres anys quan ja s'havia desplegat tota la programació de vols per la temporada d'estiu i la terminal s'anava omplint a poc a poc de turistes.Aquest abril el nombre d'operacions ha estat superior al de passatgers, arribant als 686 enlairaments i aterratges. De tots ells, 123 han estat operacions comercials. Això ha fet que durant l'abril hi hagi hagut 359 passatgers comercials. Malgrat tot, el nombre d'operacions d'aquest 2021 és un 52% inferior a la que hi havia a l'abril del 2019.Pel que fa a les mercaderies, tampoc registren cap dada positiva. En l'últim mes s'han transportat 320 kg, la meitat del que es va transportar el 2020 i un 76,2% menys de la xifra recollida el 2019.