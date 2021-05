En el darrer any, molts catalans han estat contacte estret d’un cas positiu de covid-19. No és una situació de la qual calgui amagar-se’n, però que cada persona pot decidir a qui li vol explicar més enllà del seu entorn personal o laboral. O almenys així hauria de ser... Però a Girona, un «petit grup de persones», concretament un cas positiu i els seus contactes estrets, han rebut aquesta setmana un correu electrònic de l’Institut Català de la Salut on se’ls explica que, «per una errada involuntària», les seves dades van estar a l’abast de milers de treballadors de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta «violació de seguretat», en la definició que en fa la Unitat de Processos d’Atenció a la Ciutadania de l’ICS, va passar el 29 d’abril en el transcurs d’una formació en línia destinada als gestors covid-19 de la província de Girona. La formació «Funcionament del nou Covid Contacts per a Gestor Covid (TAGA)» es va fer amb l’eina Teams i, «per una errada involuntària», la gravació de la mateixa no es va enviar només als gestors covid, sinó que «es va adreçar a tots els usuaris, treballadors de la Generalitat, que utilitzen l’Office 365 -espai personal de col·laboració intern d’aquesta administració».

L’enllaç, publicat a través de la plataforma Yammer, va arribar a tots els treballadors de la Generalitat que treballen amb l’Office 365, però, segons va detallar l’ICS als afectats, la gravació només es va visualitzar «aproximadament un minut», perquè «així que es va detectar l’errada es va despenjar la gravació», tot i que, en aquell minut, «la gravació ja s’havia obert un total de 147 vegades segons consta en el registre de visualitzacions».

Des de l’Institut Català de la Salut, que ha confirmat en aquest diari que el cas només «va afectar un petit grup de persones», van explicar als afectats que «s’ha notificat aquest incident a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades» i els van remetre dos correus electrònics i dos números de telèfon per demanar «més informació».