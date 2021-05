Salut va repetir ahir el cribratge amb automostra a Girona, dues setmanes després, tal com estava previst. En aquesta ocasió, i per tal de facilitar l’accessibilitat dels participants, es va realitzar al Palau de Fires, on també es va desenvolupar la campanya de vacunació. L’acció es va dur a terme en un espai diferenciat a l’interior del recinte. L’entrada al punt de cribratge es va fer des del Passeig de la Devesa, mentre que les persones que s’hi van desplaçar per vacunar-se, ho van seguir fent com fins ara, per l’accés habilitat al Passeig del Güell.

Dimarts, Salut ja va enviar missatges informatius a diversos veïns de la ciutat, com ara Santa Eugènia, tenint en compte criteris epidemiològics. En total, es van recollir 272 mostres, dada inferior a la de fa dues setmanes, quan se’n van obtenir 1.310 en dos dies. Avui també està habilitat.