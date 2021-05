Tal com era previsible, l’aeroport de Girona-Costa Brava segueix sense remuntar i encadena ja tretze mesos seguits en números vermells. Aena va fer públiques ahir les dades del mes d’abril, en què no hi va haver cap vol regular comercial programat, i per les instal·lacions de Vilobí d’Onyar només havien passat 648 passatgers, el que va suposar un 99,6% menys que l’abril de 2019; és a dir, abans de la pandèmia. En canvi, si les dades es comparen amb l’abril de 2020 -el mes de confinament més dur- suposen un increment molt important (de fins el 812%), ja que l’abril de l’any passat només hi va haver 71 viatgers a Girona. Tot i això, Aena mateix adverteix que la comparació amb el 2020 no és representativa.

Segons les dades del mes d’abril, l’aeroport de Girona torna a ser, juntament amb el de Reus, el que més pateix els efectes de les restriccions a tot Espanya. Durant el quart mes de l’any hi va haver només 648 passatgers, una xifra fins i tot inferior al nombre d’operacions, que es va situar en 686. Tot i això, el volum d’enlairaments i aterratges va caure un 52,5% respecte l’abril de 2019.

Pel que fa a l’acumulat de l’any (és a dir, entre gener i abril de 2021), les xifres no són gaire diferents. En el que portem d‘any, l’aeroport ha rebut un total de 2.685 passatgers, el que significa un 99,1% menys que durant els quatre primers mesos de 2019, quan havien estat 287.336.

A l’espera dels vols regulars

Les xifres del mes d’abril han estat tan baixes a causa de l’endarreriment de la temporada d’estiu i el retorn dels vols comercials regulars a l’aeroport gironí. Ryanair, Transavia i Jet2 tenien previst començar a recuperar vols a partir de Setmana Santa, però les restriccions derivades de la pandèmia els han obligat a endarrerir l’inici de les operacions en més d’una ocasió. De fet, primer van dir que la recuperació dels vols es traslladava a principis de maig, però finalment ho han deixat per al mes de juny, si la situació no varia. Per tant, es preveu que, durant aquest mes de maig, l’activitat a l’aeroport de Girona torni a ser mínima, i caldrà a veure quina és l’ocupació dels vols un cop aquests es reactivin.

Pel que fa a les mercaderies, que l’any passat havien experimentat un creixement important, enguany continuen a la baixa. Durant el mes d’abril es van transportar 320 quilos, la meitat del que es va transportar el 2020 i un 76,2% menys de la xifra recollida el 2019.