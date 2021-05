Al llarg d’aquest més d’un any de pandèmia, Salut i els diversos col·legis de professionals sanitaris de Catalunya han fet més d’una crida a voluntaris per aconseguir suport addicional contra la covid-19. A finals de l’any passat, coincidint amb l’inici de la campanya de vacunació, Salut va fer una crida concreta d’infermeres per col·laborar-hi voluntàriament. La resposta va ser massiva i 900 professionals s’hi van adherir, tot i que en aquest cas estaven en actiu. És per això que, paral·lelament, Salut també va fer una crida a infermeres jubilades que hi volguessin participar.

Fins al mes de març, es tenia coneixement d’almenys cinc infermeres contractades des de l’Institut Català de la Salut que vacunaven a Girona. Aquesta setmana, el Col·legi d’Infermeria va actualitzar el nombre de tota la demarcació i ja n’hi ha 52 que hi participen.

Tots aquests professionals del sector han de complir dos requisits: han de tenir menys de setanta anys i han d’estar col·legiats, a part de no patir cap malaltia de risc. La presidenta del Col·legi de Metges de Girona, Alícia Rey, va destacar a aquest diari que des del col·legi s’han posat moltes «facilitats» per tal que les infermeres s’apuntin com a voluntàries. «Oferim una col·legiació gratuïta amb una assegurança de Responsabilitat Civil Professional que les cobreixi», va afirmar. Rey també va reiterar que la seva col·laboració és «fonamental» per alliberar de sobrecàrrega a les infermeres en actiu.

Desigualtats en la remuneració

Totes aquestes professionals s’han contractat abans del 9 de maig i, per tant, tenen dret a ser remunerades encara que hagi finalitzat l’estat d’alarma. Malgrat tot, n’hi ha que pateixen desigualtats. «Les que estan contractades per l’ICS poden cobrar la jubilació i les hores que treballen però la resta han d’escollir o bé renunciar a la pensió de jubilació o a la retribució que reben per vacunar per part de l’empresa des d’on estan contractades», va matisar.

Malgrat tot, Rey va destacar que la majoria de professionals «s’han bolcat plenament» en la vacunació. «Hi ha infermeres que després de fer el seu torn fan hores extra per vacunar però no les cobren amb cap plus especial sinó com a hores ordinàries».

Suport d’estudiants

D’altra banda, la crida de Salut per obtenir suport per afrontar la pandèmia també s’ha dirigit a les universitats. I és que des de fa més d’un any que el departament ha contractat centenars d’infermeres a tot Catalunya que cursen l’últim any del grau. Segons fonts de la Universitat de Girona, actualment hi ha 83 estudiants de quart curs del Grau en Infermeria (setembre de 2020- juliol de 2021) que estan contractades per algun centre sanitari amb l’objectiu de donar suport a les tasques derivades de la pandèmia.

Alícia Rey va explicar que la seva tasca és «fonamental» tenint en compte la forta pressió assistencial i la manca «endèmica» de personal. Tenen un tipus de contracte d’«auxili sanitari» i «en tot moment tenen supervisió de professionals titulars», va matisar Rey, qui va concretar que a l’hospital de Figueres, on treballa com a supervisora de la unitat de diàlisi, n’hi ha una desena de contractades. Segons la UdG, es van contractar 149 infermeres de quart el curs passat.

Finalment, Rey va recordar que malgrat que últimament «es respira més tranquil·litat que abans als hospitals, no ens podem relaxar perquè falta molta gent per vacunar». També va afegir que «encara que les persones que agafen el virus són més joves, les variants actuals són molt més contagioses i fan augmentar la incidència».

Rey va fer una crida al govern perquè es vagi més «a poc a poc» en la reobertura. «Estem vacunant a marxes forçades però tampoc ho podem obrir tot de cop sinó de forma raonable i de manera proporcional al progrés de la campanya de vacunació».