Després de setmanes amb alts i baixos i amb una mitjana de crítics per coronavirus que no acabava de baixar de la cinquantena, ahir Girona va començar a consolidar la tendència a la d’hospitalitzats a l’UCI. De fet, ahir Salut en va registrar quaranta, la xifra més baixa des del 31 de març. A més, n’hi havia un 25% menys que la setmana passada. Precisament, el pic més alt de les darreres setmanes data del 4 de maig amb un total de 58 i des de llavors ha anat baixant diàriament fins que ahir es va situar en 40.

El mateix cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, corroborava ahir a través de Twitter aquesta estabilització d’hospitalitzats tot i que alertava de la situació d’Olot, on les dades no són bones.

Ja fa setmanes que la incidència de la covid-19 a la Garrotxa és alta, amb especial repercussió a les Àrees Bàsiques de Salut de Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas. La comarca, segons el darrer balanç de Salut, continua tenint el risc de rebrot més elevat de Catalunya amb un total de 806 punts i té la segona incidència acumulada de casos més elevada després del Solsonès. Seguidament, té el percentatge de positivitat en les proves que detecten el coronavirus més elevat de Catalunya. Concretament, un 12% dels tests surten positius i en segon lloc, i bastant més avall, hi ha el Pallars Sobirà, amb un 8%.

Respecte a la resta de dades d’ahir, la Regió Sanitària de Girona va sumar 153 casos, un 23% més que el dia anterior. Com a bona notícia no es va registrar cap defunció, després que el dia anterior Salut en notifiqués vuit. Els hospitalitzats que no estan crítics en són 143, quinze menys que el dia anterior. En aquest aspecte, també es va produir una davallada important. Finalment, els indicadors de contagi es van mantenir estables. El risc de rebrot va pujar un punt i la taxa de reproducció del virus va baixar una centèsima.

Millora assistencial a Catalunya

Seguidament, la millora de la pressió assistencial també es va reproduir a Catalunya. La velocitat de propagació de la covid-19 l’Rt, es va mantenir en 0,85, mentre que el risc de rebrot va baixar a 195 (-6), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment va baixar i va passar de 236,65 a 231,74. Es van sumar 1.215 positius i el 4,91% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. També es va informar de sis noves morts, amb un total de 22.028 defuncions en tota la pandèmia. Ahir hi havia 1.281 pacients ingressats als hospitals, 73 menys que en el balanç anterior, i 423 persones a l’UCI, 19 menys que el dia anterior.