El ressort de la Vall de Núria, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, avança en el projecte «Gasoil zero a Vall de Núria», un programa d’actuacions amb l’objectiu d’eliminar el gasoil com a font energètica de tots els edificis i utilitzar només la geotèrmica. Les baixes temperatures fan que, en aquest indret, la calefacció sigui necessària pràcticament tot l’any, i la geotèrmica, que prové de la calor que genera el subsòl, permet reduir les emissions de CO2 i millorar l’eficiència energètica dels sistemes de producció tèrmica. El director de Vall de Núria, Toni Casals, destaca que l’ús d’aquest tipus d’energia és una aposta per la responsabilitat social i la sostenibilitat. Els treballs es finalitzaran en dos mesos.

Actualment s’estan executant les obres d’ampliació de la xarxa interna de distribució de calor en el complex d’edificis. Per aconseguir-ho, s’estan perforant 36 pous de 100 metres de profunditat, equivalent a la producció de 240 quilowatts tèrmics, i que es connectaran amb la sala de bombes de l’edifici de Sant Josep, que ja s’abasteix amb aquesta energia des de l’any 2011. A més, també s’està treballant en l’ampliació de 60 kW tèrmics a la sala de bombes i en l’execució de la xarxa de distribució.

L’objectiu de Ferrocarrils és convertir Núria en un referent mediambiental en el sector de les estacions de muntanya.