Unió de Pagesos (UP) exigeix al Govern que es facin més batudes nocturnes contra el senglar i que es declari l'emergència cinegètica a les zones on "fa més mal". Asseguren que el pla de monitoratge que va engegar l'administració a la zona de Rocacorba i les Gavarres "no serveix per a res" i assenyalen que el que cal és reduir "dràsticament" la població de porcs. Des del sindicat alerten que la situació és "insostenible" amb densitats que en algunes zones arriben a catorze animals per quilòmetre quadrat, el triple que a França. Els pagesos, a més, lamenten que algunes societats de caçadors posin "pals a les rodes" i demanen poder sortir amb els Agents Rurals a les nits a matar porcs. "Només volem defensar els nostres camps", remarquen.

Mala maror entre els pagesos gironins, de nou, per la problemàtica dels senglars. Asseguren que la població continua sent "molt alta" i que segueix fent mal als sembrats. A més, carreguen contra el Departament d'Agricultura i la comissió de seguiment que es va establir per fer un recompte del nombre d'animals que hi ha a zones "conflictives" com el Rocacorba o les Gavarres. Una comissió de la qual el sindicat ja no forma part, després d'abandonar-la perquè, a criteri seu, "no serveix per a res".

I és que des d'UP asseguren que el pla, que pretén fer un recompte fidedigne del nombre de porcs en aquests espais, és "incoherent" i algunes de les mesures que contempla "estan buides de sentit". A tall d'exemple, el sindicat concreta que molts dels recorreguts es fan per zones que no compten amb el consens de la pagesia, perquè són llocs "on se sap que no s'hi trobaran senglars".

El sindicat denuncia que les rutes establertes en el pla estan acordades només entre el Departament i els caçadors i critica que se'ls convidés "d'un dia per l'altre" a la comissió. A més, l'actitud d'algunes societats, que impedeixen poder fer batudes en alguns vedats a les nits, és un dels motius de queixa d'UP, que demana la declaració d'emergència cinegètica.

Si la Generalitat s'avingués a fer-ho, la llei de caça no seria "l'escull" que suposa actualment per a fer batudes nocturnes, "moment idoni" per poder caçar porcs. El problema és que amb la norma a la mà, són les societats de caça les responsables de donar l'autorització en un espai determinat. "Hi ha moltes societats que ni deixen fer-ho ni ho volen fer. Per això, la Generalitat hauria de passar per sobre amb la declaració d'emergència cinegètica", assenyala el coordinador d'UP al Baix Empordà, Martí Gusó.

Des del sindicat consideren que no hi ha una "voluntat ferma" per part d'algunes societats per acabar amb la problemàtica, ja que hi ha vedats que cobren per poder caçar porcs.

Com a França

Des del sindicat reclamen poder rebaixar la "insostenible" xifra de porcs actual a la que actualment tenen a França i que, segons Unió de Pagesos, ronda els cinc senglars per cada quilòmetre quadrat. En aquest sentit, des d'UP recorden que el país gal activa la declaració d'emergència quan se supera aquesta xifra.

A més, el coordinador territorial d'UP a les comarques gironines, Narcís Poch, assenyala que França i Bèlgica van fer actuar l'exèrcit, quan van tenir perill d'expansió de la pesta porcina.

Poch considera que estem davant d'una "autèntica plaga" i lamenta "la incompetència o la mala fe que té l'administració en la resolució d'aquest conflicte". En aquest sentit, Poch es pregunta "què és pitjor", si una cosa o l'altra. "Si tinc un brot de pugó a les pomeres hi aplicaré un insecticida, si tinc un brot de margall en un sembrat un herbicida. Pel senglar, però, l'única solució és la caça", ha reblat.