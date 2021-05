La banda que falsificava carnets de Trànsit, desarticulada aquest dimarts en un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, hauria aconseguit al voltant de 7 milions d'euros amb permisos falsificats.

El cervell del grup era un informàtic que treballava a la delegació provincial de Girona de la Direcció General de Trànsit (DGT) des del setembre de l’any 2019. Va usurpar les claus d’accés de funcionaris de la DGT per poder fer aquesta pràctica delictiva, en un primer moment amb familiars i amics. Des que es va instaurar el teletreball el març de 2020, ja amb un coneixement superior de com funcionaven totes les aplicacions informàtiques de la DGT i des de la tranquil·litat del seu domicili, va veure l’oportunitat de treure un rèdit econòmic dels seus coneixements.

Va contactar amb un home que li va facilitar la xarxa d'intermediaris que li calia per a donar sortida als permisos. Es tracta d’una persona que ja tenia un historial delictiu i que actuava com a cap visible de l’organització: captava els clients, feia els cobraments dels permisos i li donava protecció.

Aquesta persona, colíder de l'organització amb l'informàtic, va teixir una xarxa d’intermediaris que aconseguien els clients. Es tracta de persones que en alguns casos regentaven locutoris on hi acudien persones que no disposaven de permís de conduir amb intenció d’aconseguir-los. Un cop obtinguda la informació necessària sobre el permís que volien i les dades personals, es traslladaven al colíder, que feia arribar la informació a l'informàtic, que creava el permís al sistema de la DGT, que després li expedia el carnet físic autèntic. Per fer-ho se saltava alguns dels passos requerits com, per exemple, la satisfacció de taxes i impostos i altres tràmits administratius.

Tot i que l’abast principal de l’organització era a Catalunya hi havia beneficiaris de qualsevol punt de l’Estat espanyol. Aquesta xarxa criminal és responsable de l'emissió de més de 1.800 permisos de conduir autèntics de manera fraudulenta.

Els dos líders del grup es repartien els beneficis que obtenien per permís, que tenien un preu fixe en funció de la categoria demanada. Aquest és el preu que cobraven als aconseguidors que, al seu torn, carregaven als beneficiaris la quantitat que volien en cada cas per obtenir el seu propi guany. Per obtenir cada permís es pagaven quantitats que podrien oscil·lar entre els 3.000 als 15.000 euros.

Amb els diners obtinguts a partir d’aquesta pràctica delictiva els principals investigats compraven propietats immobiliàries, vehicles i altres productes de luxe i mantenien un ritme de vida molt alt que no es podia justificar amb el sou de la DGT en el cas de l’informàtic i perquè el colíder no tenia ingressos ni activitat professional reconeguda. Una part dels diners s’emmascarava amb l’adquisició de criptomoneda.

Els catorze integrants de la cúpula de l’organització van passar dijous a disposició judicial i la jutgessa va decretar presó provisional per a vuit d'ells.