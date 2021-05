L'Ajuntament de Banyoles mantindrà l'espai per a vianants i bicicletes al front de l'Estany i restringirà la circulació de vehicles en aquest entorn durant els caps de setmana i, com a novetat, els festius fins a finals d'any. A més, s'ampliarà l'horari i l'espai es tancarà al trànsit els divendres partir de les dues del migdia i fins a la mitjanit del diumenge. Només hi podran accedir els veïns i veïnes de la zona. La mesura afecta el tram del passeig Lluís Marià Vidal, des del carrer Prior Agustí fins al Passeig Mossèn Lluís Constans, i el tram del Passeig Darder, entre el mateix Passeig Mossèn Lluís Constans fins al carrer Pintor Winthuysen.

La mesura es va aplicar l'estiu passat com a prova pilot durant els caps de setmana per facilitar el distanciament social. La decisió de mantenir el front per a vianants i bicicletes s'ha pres aquesta setmana en una nova reunió de la Taula de Mobilitat, on hi ha representats els diferents grups municipals i que es va crear amb l'objectiu d'impulsar propostes per fer de Banyoles una ciutat "més sostenible i segura". El regidor de Via Pública, Lluís Costabella, afirma que "amb aquesta mesura es pretén facilitar la mobilitat a peu o en bicicleta al front d'Estany i ampliar l'espai per garantir que es pugui mantenir la distància social entre persones".