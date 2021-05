La Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça lamenta que Unió de Pagesos (UP) hagi decidit abandonar "el consens", deixant el pla de monitoratge amb el Govern i els caçadors perquè consideren que "no serveix per a res". En un comunicat, afirmen que no es poden fer batudes "allà on l'espècie no és un problema" i asseguren que la problemàtica dels senglars va "més enllà dels danys i destrosses al camp" perquè als punts on hi ha sobrepoblació hi ha accidents de trànsit i, a més, el control de l'espècie és important pels riscos d'entrada de la pesta porcina, que tindria conseqüències "devastadores" per a la indústria agroalimentària.

En aquest sentit, afirmen que la problemàtica del senglar és "un repte de país" però que les "males decisions" poden ser "fatídiques" i que cal "unitat".

En primer lloc, asseguren que és important tenir informació "real" per saber en quins punts la població d'aquesta espècie està "fora de control".

Precisament, saber en quins punts hi ha sobrepoblació és, diuen, la "principal incoherència". I és que, segons la federació, "no hi ha dades validades per tots els actors que permetin fer un diagnòstic real de la situació". "Aquesta proposta de censos que segueix en marxa s'ha fet validada per l'administració i tècnics experts en una prova pilot a les Gavarres i Rocacorba", insisteixen.

Però des d'Unió de Pagesos no ho veuen igual i creuen que "no serveixen per a res" i que e que cal és reduir "dràsticament" la població de pocs". Consideren que la densitat que hi ha en algunes zones és insostenible i que cal declarar l'emergència cinegètica a les zones on "fa més mal".

Des de la federació, en canvi, diuen que aquesta informació és "cabdal" per poder actuar. "Som conscients que, a hores d'ara, l'únic depredador que tenen els senglars són els homes, però no es poden fer batudes allà on l'espècie no és un problema", insisteixen. En relació a això, diuen que les dades de batudes demostres que hi ha diferents punts on la presència del senglar ha "minvat" de manera considerable. "Una pràctica abusiva que no defensem i que sorprèn que d'altres ho facin", afegeixen.

Amb tot, asseguren que les rutes per fer el cens responen a criteris "tècnic" i "consensuats" per les parts. "No entenem perquè es vol torpedejar", insisteixen.

Finalment, remarquen que només ha abandonat la taula de consens Unió de Pagesos i que hi segueixen altres representants del camp com les JARC, a banda de la Generalitat. "Seguim mantenint la nostra mà estesa per solucionar el problema allà on realment hi sigui", afegeixen.