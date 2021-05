La Universitat de Girona va paralitzar ahir al matí bona part de l’activitat docent presencial a causa de la vaga d’estudiants. Els piquets informatius situats a la majoria de facultats van bloquejar l’entrada d’estudiants, fet que va comportar la cancel·lació de les classes presencials. A partir del migdia, les sessions es van anar reprenent de forma progressiva fins arribar a un 50% de les classes, de mitjana. L’excepció va ser el Campus de la Salut, on l’activitat es va desenvolupar amb normalitat tot el dia. A més, la universitat va confirmar que no s’havien produït incidències al llarg de la jornada, tret d’algunes pintades a les facultats.

Un centenar de manifestants

Al llarg del matí, un centenar d’estudiants es van manifestar pels carrers de Girona per acabar amb la «crisi educativa» que el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) considera que hi ha a les universitats catalanes. La mobilització va sortir de la plaça del Vi i va enfilar el carrer Migdia fins a la Salle, on alguns estudiants van enganxar cartells a la façana i van tirar ous amb pintura. A més, els estudiants cridaven responsabilitzant-los de la «privatització» de l’educació. Els cartells reivindicatius portaven escrits el missatge Aquí es vulnera el dret a l’educació.

La protesta va acabar a la Delegació de la Generalitat a Girona, on també van omplir la façana d’adhesius.