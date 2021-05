Els resultats preliminars d’un estudi difós a la revista The Lancet apunten al fet que alternar dosi de diferents vacunes contra la covid-19 podria provocar reaccions lleus i moderades més freqüents que si se segueixen els calendaris estàndard de vacunació, amb dues injeccions del mateix preparat. Alguns països, entre ells Espanya, estaven pendents d’estudis similars després que suspenguessin la vacunació amb AstraZeneca a menors de 60 anys, molts dels quals ja havien rebut una primera dosi. A Espanya, aquest col·lectiu està pendent que Sanitat decideixi què fer amb aquesta segona dosi que els falta.

Un equip liderat per experts de la universitat britànica d’Oxford va posar en marxa al començament d’enguany una recerca amb la finalitat d’indagar sobre els efectes de la combinació de dues dosis de preparats fabricats per diferents farmacèutiques i van veure que això incrementava l’anomenada reactogenicitat.

S’al·ludeix a les reaccions adverses comunes esperables d’una vacuna, com una resposta immunitària excessiva, febre o dolor al braç en el lloc de la injecció. També van informar que qualsevol efecte advers derivat de la barreja de fàrmacs va durar poc temps i van aclarir que no es van detectar altres preocupacions relacionades amb la seguretat. Les dades de les proves van ser extrets de participants majors de 50 anys, per la qual cosa els responsables de l’estudi esmenten que existeix la possibilitat que tals reaccions puguin ser més prevalents en grups d’edat més joves.

Les troballes de l’estudi suggereixen que «els calendaris de dosis mixtes podrien resultar en un increment en les absències laborals el dia després de la immunització»