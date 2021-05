E.l cap de files de JxCat al Parlament, Albert Batet, va plantejar ahir al vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, una «auditoria independent» externa per avaluar la gestió de la pandèmia que ha fet el Govern català. Així ho ha proposat en la sessió de control al Govern que es va celebrar ahir al matí al Parlament: «Tenim el deure rendir comptes a la ciutadania, com fa l’administració pública en una societat avançada».

Batet va posar com a exemple d’aquesta auditoria el compromís que va adquirir ahir el primer ministre britànic, Boris Johnson, davant la cambra dels comuns. «És el moment de plantejar-nos la necessitat d’avaluar detalladament, amb rigor i transparència, la gestió de la crisi en tots els seus vessants», va indicar Batet, que va deixar entreveure que, sota el seu punt de vista, hi ha aspectes de la gestió «que cal millorar».

Al que Aragonès va replicar que el Govern català sempre ha actuat amb «transparència» i que aplicarà els mecanismes per fer avaluacions, encara que ha avisat que, per a això, fa falta abans formar govern a Catalunya. D’altra banda, la diputada de la CUP en el Parlament Montserrat Vinyets va retreure al Govern català que no li doni «importància» a la crisi de l’habitatge i que no hi hagi «virat» el rumb en matèria de lloguers per «encarar la problemàtica» de l’habitatge.